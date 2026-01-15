https://ria.ru/20260115/vsu-2068022033.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра" - РИА Новости, 15.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"
ВСУ за сутки потеряли до 50 военных и боевую бронемашину в зоне ответственности группировки войск "Днепр", нанесено поражение украинским формированиям в... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T12:24:00+03:00
2026-01-15T12:24:00+03:00
2026-01-15T12:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
в мире
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2059025790_0:136:3158:1912_1920x0_80_0_0_929b103085c136149a2460fa19b9df92.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
херсонская область
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2059025790_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_b5eccdde86283d07be9fd17b7bce02b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, херсонская область , вооруженные силы украины, в мире, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, В мире, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"
МО РФ: "Днепр" нанес поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях