Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 50 военных и боевую бронемашину в зоне ответственности группировки войск "Днепр", нанесено поражение украинским формированиям в Запорожской и Херсонской областях, сообщило в четверг Минобороны РФ.