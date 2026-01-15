Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 240 военных в зоне ответственности "Севера"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 15.01.2026
ВСУ потеряли более 240 военных в зоне ответственности "Севера"
ВСУ потеряли более 240 военных в зоне ответственности "Севера" - РИА Новости, 15.01.2026
ВСУ потеряли более 240 военных в зоне ответственности "Севера"
ВСУ за сутки потеряли более 240 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 15.01.2026
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
сумская область
россия
сумская область
россия, вооруженные силы украины, безопасность, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Сумская область
ВСУ потеряли более 240 военных в зоне ответственности "Севера"

МО РФ: ВСУ потеряли более 240 военных в зоне ответственности "Севера"

Боевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 240 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Хотень и Мирополье Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Тихое и Великий Бурлук Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.

"ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, боевую бронированную машину, 25 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств", - отмечает МО РФ.

© 2026 МИА «Россия сегодня»
