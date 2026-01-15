https://ria.ru/20260115/vsu-2068021061.html
ВСУ потеряли более 240 военных в зоне ответственности "Севера"
ВСУ потеряли более 240 военных в зоне ответственности "Севера" - РИА Новости, 15.01.2026
ВСУ потеряли более 240 военных в зоне ответственности "Севера"
ВСУ за сутки потеряли более 240 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 15.01.2026
ВСУ потеряли более 240 военных в зоне ответственности "Севера"
