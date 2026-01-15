ВСУ потеряли более 240 военных в зоне ответственности "Севера"

«

"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Хотень и Мирополье Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Тихое и Великий Бурлук Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.