ВСУ присвоили более миллиона долларов на закупке FPV-дронов
ВСУ присвоили более миллиона долларов на закупке FPV-дронов - РИА Новости, 15.01.2026
ВСУ присвоили более миллиона долларов на закупке FPV-дронов
Бывший командир и военнослужащие одной из частей ВСУ присвоили более 47 миллионов гривен (более 1 миллиона долларов) на закупке FPV-дронов и оптического... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T12:00:00+03:00
2026-01-15T12:00:00+03:00
2026-01-15T12:17:00+03:00
украина
ВСУ присвоили более миллиона долларов на закупке FPV-дронов
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости.
Бывший командир и военнослужащие одной из частей ВСУ присвоили более 47 миллионов гривен (более 1 миллиона долларов) на закупке FPV-дронов и оптического оборудования, сообщили
в четверг в офисе генпрокурора Украины.
«
"В 2024 году бывший командир воинской части создал устойчивую иерархическую структуру, к которой привлек действующих военнослужащих, ответственных за планирование закупок, приемку имущества и оформление документации, а также гражданское лицо, обеспечивавшее взаимодействие с поставщиками. В течение апреля–декабря 2024 участники преступной организации заключили 37 договоров на якобы поставку FPV-дронов и оптического оборудования", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса.
В ведомстве отметили, что фактически беспилотники в войска не поступали, а часть оптического оборудования была заменена на изделия, не соответствовавшие заявленным техническим характеристикам.
«
"Должностные лица оформляли документы о выполнении договоров без реальной поставки имущества, внося в них недостоверные сведения, на основании чего осуществлялось перечисление бюджетных средств. В результате противоправных действий государственному бюджету нанесен ущерб на сумму более 47 миллионов гривен (более 1 миллиона долларов – ред.)", - добавили в офисе генпрокурора.
В ведомстве уточнили, что дело против пяти фигурантов заведено по статьям "создание преступной организации", "завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах" и "служебный подлог".