ВСУ присвоили более миллиона долларов на закупке FPV-дронов
12:00 15.01.2026 (обновлено: 12:17 15.01.2026)
ВСУ присвоили более миллиона долларов на закупке FPV-дронов
Бывший командир и военнослужащие одной из частей ВСУ присвоили более 47 миллионов гривен (более 1 миллиона долларов) на закупке FPV-дронов и оптического...
в мире
украина
вооруженные силы украины
украина
Новости
ru-RU
в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ присвоили более миллиона долларов на закупке FPV-дронов

Генпрокуратура Украины: ВСУ присвоили более 47 млн гривен на закупке дронов

© Фото : ГПУЗдание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Фото : ГПУ
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Бывший командир и военнослужащие одной из частей ВСУ присвоили более 47 миллионов гривен (более 1 миллиона долларов) на закупке FPV-дронов и оптического оборудования, сообщили в четверг в офисе генпрокурора Украины.
«

"В 2024 году бывший командир воинской части создал устойчивую иерархическую структуру, к которой привлек действующих военнослужащих, ответственных за планирование закупок, приемку имущества и оформление документации, а также гражданское лицо, обеспечивавшее взаимодействие с поставщиками. В течение апреля–декабря 2024 участники преступной организации заключили 37 договоров на якобы поставку FPV-дронов и оптического оборудования", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса.

В ведомстве отметили, что фактически беспилотники в войска не поступали, а часть оптического оборудования была заменена на изделия, не соответствовавшие заявленным техническим характеристикам.
«

"Должностные лица оформляли документы о выполнении договоров без реальной поставки имущества, внося в них недостоверные сведения, на основании чего осуществлялось перечисление бюджетных средств. В результате противоправных действий государственному бюджету нанесен ущерб на сумму более 47 миллионов гривен (более 1 миллиона долларов – ред.)", - добавили в офисе генпрокурора.

В ведомстве уточнили, что дело против пяти фигурантов заведено по статьям "создание преступной организации", "завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах" и "служебный подлог".
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
На Украине выявили преступную схему при закупке оружия для ВСУ
21 августа 2025, 18:20
 
В миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
