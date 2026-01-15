ВСУ присвоили более миллиона долларов на закупке FPV-дронов

«

"В 2024 году бывший командир воинской части создал устойчивую иерархическую структуру, к которой привлек действующих военнослужащих, ответственных за планирование закупок, приемку имущества и оформление документации, а также гражданское лицо, обеспечивавшее взаимодействие с поставщиками. В течение апреля–декабря 2024 участники преступной организации заключили 37 договоров на якобы поставку FPV-дронов и оптического оборудования", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса.