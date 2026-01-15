МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Скандальный командир 225-го штурмового полка ВСУ Олег Ширяев, известный провалами на фронте и так называемыми мясными штурмами, сравнил с швейцарской гвардией в Ватикане многонациональные силы, отправка которых на Украину обсуждается в Европе - у них нет опыта ведения боевых действий, и они не могут никого напугать.

В сентябре 2025 года РИА Новости сообщили в российских силовых структурах, что личный состав 119-й бригады территориальной обороны ВСУ, переброшенной на сумское направление, был включен в состав штурмовых групп с уголовниками и передан под командование неоднократно судимого Олега Ширяева. В январе стало известно, что штурмовики 225-го полка ВСУ стали похищать боевиков смежных подразделений и держать их в подвалах, чтобы впоследствии использовать как приманку и для выявления огневых точек. Родственники украинских военных требуют проведения проверки в отношении Ширяева, уточнили в российских силовых структурах.