МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Скандальный командир 225-го штурмового полка ВСУ Олег Ширяев, известный провалами на фронте и так называемыми мясными штурмами, сравнил с швейцарской гвардией в Ватикане многонациональные силы, отправка которых на Украину обсуждается в Европе - у них нет опыта ведения боевых действий, и они не могут никого напугать.
Ранее лидеры стран ЕС по итогам переговоров в Берлине выступили с заявлением о гарантиях Украине и мерах по урегулированию конфликта, среди пунктов предлагается направить в страну многонациональные силы в случае прекращения огня. При этом президент РФ Владимир Путин заявлял, Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины.
По словам Ширяева, который дал интервью изданию EUobserver, европейские войска недостаточно подготовлены к боевым действиям, подобным конфликту на Украине. Он считает, что только силы РФ и ВСУ имеют уникальный опыт современного ведения боевых действий.
"Ни у кого из них (европейцев - ред.) нет соответствующего опыта. Это как в Ватикане, который должна защищать швейцарская гвардия, но эти гвардейцы... никого не напугают, поскольку у швейцарцев нет опыта", - добавил он.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
В сентябре 2025 года РИА Новости сообщили в российских силовых структурах, что личный состав 119-й бригады территориальной обороны ВСУ, переброшенной на сумское направление, был включен в состав штурмовых групп с уголовниками и передан под командование неоднократно судимого Олега Ширяева. В январе стало известно, что штурмовики 225-го полка ВСУ стали похищать боевиков смежных подразделений и держать их в подвалах, чтобы впоследствии использовать как приманку и для выявления огневых точек. Родственники украинских военных требуют проведения проверки в отношении Ширяева, уточнили в российских силовых структурах.