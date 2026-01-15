Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли Курскую область 40 раз за сутки
09:23 15.01.2026
ВСУ обстреляли Курскую область 40 раз за сутки
ВСУ обстреляли Курскую область 40 раз за сутки
ВСУ 40 раз за сутки вели артобстрелы отселённых приграничных районов Курской области, вражеские беспилотники сбрасывали взрывные устройства 12 раз, сбито 15... РИА Новости, 15.01.2026
2026
происшествия, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Курскую область 40 раз за сутки

Хинштейн: ВСУ 40 раз за сутки атаковали Курскую область

Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
КУРСК, 15 янв - РИА Новости. ВСУ 40 раз за сутки вели артобстрелы отселённых приграничных районов Курской области, вражеские беспилотники сбрасывали взрывные устройства 12 раз, сбито 15 БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 часов 14 января до 07.00 часов 15 января над регионом сбито 15 украинских беспилотника различных типов. 40 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. 12 раз вражеские БПЛА атаковали нашу территорию с помощью сбросов взрывных устройств", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.

Отмечается, что погибших и пострадавших нет, как и разрушений зданий и сооружений.
ВСУ нанесли 42 артиллерийских удара по Херсонской области за сутки
ПроисшествияКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
