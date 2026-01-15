Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили украинскую диверсионную группу ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:20 15.01.2026
ВС России уничтожили украинскую диверсионную группу ВСУ
ВС России уничтожили украинскую диверсионную группу ВСУ - РИА Новости, 15.01.2026
ВС России уничтожили украинскую диверсионную группу ВСУ
Диверсионная группа украинских военных обнаружена и уничтожена на подходе к позициям российских подразделений, действующих на красноармейском направлении в ДНР, РИА Новости, 15.01.2026
ВС России уничтожили украинскую диверсионную группу ВСУ

ВС России уничтожили диверсионную группу ВСУ на Красноармейском направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Диверсионная группа украинских военных обнаружена и уничтожена на подходе к позициям российских подразделений, действующих на красноармейском направлении в ДНР, заявил РИА Новости командир подразделения войск беспилотных систем 61-й гвардейской бригады морской пехоты с позывным Шульц.
Бригада действует в интересах группировки войск "Центр".
"Разведка обнаружила пехоту (ВСУ - ред.) в составе нескольких человек. Противник вышел из леса и укрылся в подвале", - сказал морпех.
Для поражения выявленной цели сразу были задействованы FPV-дроны.
"Уничтожили этот подвал вместе с противником", - уточнил Шульц.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
