ВС России уничтожили украинскую диверсионную группу ВСУ
Диверсионная группа украинских военных обнаружена и уничтожена на подходе к позициям российских подразделений, действующих на красноармейском направлении в ДНР, РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T09:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
