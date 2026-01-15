Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли 42 артиллерийских удара по Херсонской области за сутки
09:19 15.01.2026
ВСУ нанесли 42 артиллерийских удара по Херсонской области за сутки
происшествия
херсонская область
днепр (река)
каховка
вооруженные силы украины
происшествия, херсонская область , днепр (река), каховка, вооруженные силы украины
Происшествия, Херсонская область , Днепр (река), Каховка, Вооруженные силы Украины
ГЕНИЧЕСК, 15 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки нанесли 42 артиллерийских удара по левому берега Днепра Херсонской области, под огонь попали 19 населенных пунктов, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В течение светлого времени дня ВСУ нанесли 25 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 17 обстрелов со стороны боевиков киевского режима было зафиксировано ночью. Всего за сутки противник нанес по 19 населенным пунктам Херсонской области 42 артиллерийских удара", - сказал представитель экстренных служб.

Обстрелам украинской армии подверглись: Каховка, Князе-Григорьевка, Великая Лепетиха, Малая Лепетиха, Обрывка, Новая Маячка, Алешки, Голая Пристань, Казачьи Лагеря, Нижние Серогозы, Николаевка, Новая Збурьевка, Подстепное, Раденск, Скадовск, Солонцы, Старая Збурьевка, Корсунка, Малая Каховка.
