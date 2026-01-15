https://ria.ru/20260115/vsu-2067974502.html
Украинский пленный рассказал, как его насильно заставили служить
Украинский пленный рассказал, как его насильно заставили служить - РИА Новости, 15.01.2026
Украинский пленный рассказал, как его насильно заставили служить
Украинский военнослужащий Владимир Лобанов, попавший в плен к российским войскам, рассказал, как его насильно заставили служить, несмотря на 22 года "тюремного... РИА Новости, 15.01.2026
Украинский пленный рассказал, как его насильно заставили служить
Пленный ВСУ рассказал, как его насильно заставили служить с гепатитом
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Украинский военнослужащий Владимир Лобанов, попавший в плен к российским войскам, рассказал, как его насильно заставили служить, несмотря на 22 года "тюремного стажа" и гепатит С.
«
"У меня 22 года тюремного стажа, вообще с малолетки это все пошло. И вообще я не военнообязанный, у меня был военный билет, 2016 года, и в паспорте стояла печать, что не военнообязанный... Еще болезнь у меня со спиной, гепатит С у меня", - сказал Лобанов в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.
Он утверждает, что пытался показывать представителям украинского военкомата документы и объяснить, что не является военнообязанным. Однако те лишь "закинули" его в машину и повезли "снять с учёта". Информация об учёте будущего пленного шокировала, он думал, что об этом не идёт речи. "По болезни" у него освободиться от службы также не получилось.
Практически сразу после посещения военкомата нового военнослужащего отправили в учебный центр в Черниговской области. После этого он был распределен в 25-ю бригаду.
. После этого он был распределен в 25-ю бригаду.
При выполнении боевой задачи Лобанову с сослуживцами пришлось пройти несколько лесопосадок, а также перейти болото. Во время этого перехода двое военнослужащих, бывших с ним, были ликвидированы огнём миномётов. Остальные спрятались в небольшом разбитом кирпичном здании.
«
"Сообщили по рации, что два двухсотых (убитых - ред.), нам сказали, идите дальше, и заберите рацию. Ну, на какой вы точке? Мы не сказали, на какой мы точке, потому что мы уже поняли, что нас типа уничтожают. Напротив здания мы увидели дома, свои частные дома. И когда дроны уже улетели, мы вышли, пошли в эти дома, там оказались русские. И мы сдались русским в плен. Сами, по своему желанию", - добавил Лобанов.