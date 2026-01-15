Украинский пленный рассказал, как его насильно заставили служить

«

"Сообщили по рации, что два двухсотых (убитых - ред.), нам сказали, идите дальше, и заберите рацию. Ну, на какой вы точке? Мы не сказали, на какой мы точке, потому что мы уже поняли, что нас типа уничтожают. Напротив здания мы увидели дома, свои частные дома. И когда дроны уже улетели, мы вышли, пошли в эти дома, там оказались русские. И мы сдались русским в плен. Сами, по своему желанию", - добавил Лобанов.