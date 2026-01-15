Рейтинг@Mail.ru
Украинский пленный рассказал, как его насильно заставили служить - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:48 15.01.2026 (обновлено: 09:34 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/vsu-2067974502.html
Украинский пленный рассказал, как его насильно заставили служить
Украинский пленный рассказал, как его насильно заставили служить - РИА Новости, 15.01.2026
Украинский пленный рассказал, как его насильно заставили служить
Украинский военнослужащий Владимир Лобанов, попавший в плен к российским войскам, рассказал, как его насильно заставили служить, несмотря на 22 года "тюремного... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T08:48:00+03:00
2026-01-15T09:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
черниговская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2067981537_0:0:821:461_1920x0_80_0_0_b6a15dee1585a94a732abe056bb96095.jpg
https://ria.ru/20260110/plennyj-2067085388.html
https://ria.ru/20260112/vsu-2067307542.html
черниговская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2067981537_26:0:641:461_1920x0_80_0_0_4e50aa7d3d3192be6b243d32774b1bb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, черниговская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черниговская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Украинский пленный рассказал, как его насильно заставили служить

Пленный ВСУ рассказал, как его насильно заставили служить с гепатитом

© РИА НовостиУкраинский военнопленный Владимир Лобанов
Украинский военнопленный Владимир Лобанов - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости
Украинский военнопленный Владимир Лобанов
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Украинский военнослужащий Владимир Лобанов, попавший в плен к российским войскам, рассказал, как его насильно заставили служить, несмотря на 22 года "тюремного стажа" и гепатит С.
«

"У меня 22 года тюремного стажа, вообще с малолетки это все пошло. И вообще я не военнообязанный, у меня был военный билет, 2016 года, и в паспорте стояла печать, что не военнообязанный... Еще болезнь у меня со спиной, гепатит С у меня", - сказал Лобанов в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.

Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Пленный рассказал, как его обманом отправили на передовую
10 января, 08:40
Он утверждает, что пытался показывать представителям украинского военкомата документы и объяснить, что не является военнообязанным. Однако те лишь "закинули" его в машину и повезли "снять с учёта". Информация об учёте будущего пленного шокировала, он думал, что об этом не идёт речи. "По болезни" у него освободиться от службы также не получилось.
Практически сразу после посещения военкомата нового военнослужащего отправили в учебный центр в Черниговской области. После этого он был распределен в 25-ю бригаду.
При выполнении боевой задачи Лобанову с сослуживцами пришлось пройти несколько лесопосадок, а также перейти болото. Во время этого перехода двое военнослужащих, бывших с ним, были ликвидированы огнём миномётов. Остальные спрятались в небольшом разбитом кирпичном здании.
«

"Сообщили по рации, что два двухсотых (убитых - ред.), нам сказали, идите дальше, и заберите рацию. Ну, на какой вы точке? Мы не сказали, на какой мы точке, потому что мы уже поняли, что нас типа уничтожают. Напротив здания мы увидели дома, свои частные дома. И когда дроны уже улетели, мы вышли, пошли в эти дома, там оказались русские. И мы сдались русским в плен. Сами, по своему желанию", - добавил Лобанов.

Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Украинский пленный рассказал, как ВСУ уничтожали семейные фотографии
12 января, 08:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧерниговская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала