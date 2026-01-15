https://ria.ru/20260115/vsu-2067971287.html
ВСУ пытаются остановить наступление группировки "Центр", заявил Герасимов
ВСУ пытаются остановить наступление группировки "Центр", заявил Герасимов - РИА Новости, 15.01.2026
ВСУ пытаются остановить наступление группировки "Центр", заявил Герасимов
Командование ВСУ не считаясь с потерями стремится остановить наступление российской группировки "Центр", сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T08:21:00+03:00
2026-01-15T08:21:00+03:00
2026-01-15T08:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
валерий герасимов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027766_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_aadd0c8015d4e3dcdc78008cc159c507.jpg
https://ria.ru/20260115/oskol-2067970143.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027766_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_22d51e7a27f75e24cc7fb4aba3aa3597.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, валерий герасимов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ пытаются остановить наступление группировки "Центр", заявил Герасимов
Герасимов: ВСУ не считают потери в попытке остановить наступление "Центра"