ВСУ уничтожили музей Нестора Махно в Запорожской области
Боевики ВСУ в ходе отступления из населенного пункта Гуляйполе в Запорожской области разворовали и уничтожили музей, посвященный Нестору Махно, рассказал РИА... РИА Новости, 15.01.2026
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
россия
украина
нестор махно
вооруженные силы украины
