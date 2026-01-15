Рейтинг@Mail.ru
ВСУ уничтожили музей Нестора Махно в Запорожской области - РИА Новости, 15.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
05:20 15.01.2026 (обновлено: 05:21 15.01.2026)
ВСУ уничтожили музей Нестора Махно в Запорожской области
ВСУ уничтожили музей Нестора Махно в Запорожской области
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
россия
украина
нестор махно
вооруженные силы украины
в мире, запорожская область, россия, украина, нестор махно, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Россия, Украина, Нестор Махно, Вооруженные силы Украины
© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Боевики ВСУ в ходе отступления из населенного пункта Гуляйполе в Запорожской области разворовали и уничтожили музей, посвященный Нестору Махно, рассказал РИА Новости стрелок группировки войск РФ "Восток" с позывным "Татарин".
"Музей Нестора Махно был уничтожен военнослужащими ВСУ. Перед этим они вывезли оттуда все ценное, а затем разрушили здание, чтобы оно не досталось нам, российским войскам", - рассказал военнослужащий.
Населенный пункт Гуляйполе известен прежде всего как родина Махно, лидера повстанческого движения на Украине в 1918-1921 годах.
Минобороны РФ 27 декабря сообщило, что силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Гуляйполе в Запорожской области.
