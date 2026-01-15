Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме завершилась встреча Трампа и Мачадо
22:58 15.01.2026
В Белом доме завершилась встреча Трампа и Мачадо
В Белом доме завершилась встреча Трампа и Мачадо
Встреча президента США Дональда Трампа и венесуэльского оппозиционного политика Марии Корины Мачадо завершилась в Белом доме, она продлилась более двух часов
2026-01-15T22:58:00+03:00
2026-01-15T22:58:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
мария корина мачадо
дональд трамп
николас мадуро
венесуэла
сша
в мире, венесуэла, сша, мария корина мачадо, дональд трамп, николас мадуро
В мире, Венесуэла, США, Мария Корина Мачадо, Дональд Трамп, Николас Мадуро
В Белом доме завершилась встреча Трампа и Мачадо

Встреча Трампа и Мачадо в Белом доме продлилась более двух часов

© AP Photo / Allison RobbertЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Allison Robbert
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа и венесуэльского оппозиционного политика Марии Корины Мачадо завершилась в Белом доме, она продлилась более двух часов, сообщает пул Белого дома.
"Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо зашла в западное крыло около полудня и покинула за несколько минут до 14.30 (22.30 мск - ред.)... Сейчас она направляется в Капитолий, где у нее запланирована встреча с сенаторами от обеих партий в 15.00 (23.00 мск - ред.)", - говорится в сообщении.
Ранее на фоне американской операции в Венесуэле и захвата президента страны Николаса Мадуро Трамп заявлял, что у Мачадо нет поддержки в стране. Сама же Мачадо говорила о том, что Трамп за атаку на Венесуэлу заслужил Нобелевскую премию мира.
Нобелевская премия мира 2025 года была присуждена Мачадо за якобы неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы. После атаки США на Венесуэлу Мачадо заявила, что венесуэльская оппозиция готова взять власть в свои руки.
Трамп не поменял мнение по поводу поддержки Мачадо, заявила Левитт
В миреВенесуэлаСШАМария Корина МачадоДональд ТрампНиколас Мадуро
 
 
