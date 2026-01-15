Премьер Дании рассказала о встрече с властями США

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Датский премьер-министр Метте Фредериксен назвала непростой прошедшую в Белом доме встречу глав МИД Дании и Гренландии с госсекретарём США Марко Рубио и заявила, что между сторонами всё ещё существуют разногласия по поводу планов Вашингтона по захвату острова.

В среду министры иностранных дел Дании Гренландии покинули Белый дом менее чем через 1,5 часа после начала переговоров с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом страны Джей Ди Вэнсом. Позицию США по вопросу острова не удалось изменить на встрече в Белом доме, заявил глава датского ведомства. Он также сообщил, что Дания и США решили создать группу высокого уровня для проработки мер по реагированию на обеспокоенность США в связи с безопасностью Гренландии.

"Вчера меня проинформировали о встрече между представителями Гренландии, Дании и США... Это была непростая встреча... (Создание рабочей группы - ред.) не меняет того факта, что существует фундаментальное разногласие, поскольку американские амбиции по захвату Гренландии остаются неизменными", - приводит слова Фредериксен датский телеканал TV2.

По её словам, продолжается работа по предотвращению реализации захвата Штатами Гренландии, а в пятницу датское правительство проинформирует членов парламента о ситуации.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО

Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.