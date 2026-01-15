Песков назвал встречу Путина с иностранными послами важной

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал важной встречу президента РФ Владимира Путина с новыми иностранными послами, которая состоится в Кремле, с точки зрения выступления президента, которое будет носить внешнеполитический характер.
Глава государства в четверг примет верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств. По словам Пескова, президент выступит перед прибывшими послами. Речь будет посвящена основным внешнеполитическим вопросам. В том числе Путин озвучит основное видение взаимоотношений со странами, послы которых будут представлены на церемонии.
"Как правило, естественно, это выступление носит внешнеполитический характер, где президент излагает свое видение текущей ситуации и дает соответствующие оценки. Поэтому - с этой точки зрения - будет важное вручение верительных грамот", - сказал Песков журналистам.