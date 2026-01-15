Песков назвал встречу Путина с иностранными послами важной

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал важной встречу президента РФ Владимира Путина с новыми иностранными послами, которая состоится в Кремле, с точки зрения выступления президента, которое будет носить внешнеполитический характер.