Песков назвал встречу Путина с иностранными послами важной - РИА Новости, 15.01.2026
13:16 15.01.2026
Песков назвал встречу Путина с иностранными послами важной
Песков назвал встречу Путина с иностранными послами важной
россия
дмитрий песков
владимир путин
россия
россия, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков назвал встречу Путина с иностранными послами важной

Песков отметил важность встречи Путина с новыми послами в Кремле

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал важной встречу президента РФ Владимира Путина с новыми иностранными послами, которая состоится в Кремле, с точки зрения выступления президента, которое будет носить внешнеполитический характер.
Глава государства в четверг примет верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств. По словам Пескова, президент выступит перед прибывшими послами. Речь будет посвящена основным внешнеполитическим вопросам. В том числе Путин озвучит основное видение взаимоотношений со странами, послы которых будут представлены на церемонии.
"Как правило, естественно, это выступление носит внешнеполитический характер, где президент излагает свое видение текущей ситуации и дает соответствующие оценки. Поэтому - с этой точки зрения - будет важное вручение верительных грамот", - сказал Песков журналистам.
Путин на встрече с послами озвучит видение России отношений со странами
Россия Дмитрий Песков Владимир Путин
 
 
