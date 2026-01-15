Рейтинг@Mail.ru
Российские войска с начала января освободили восемь населенных пунктов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:11 15.01.2026 (обновлено: 09:33 15.01.2026)
Российские войска с начала января освободили восемь населенных пунктов
Российские войска с начала января освободили восемь населенных пунктов - РИА Новости, 15.01.2026
Российские войска с начала января освободили восемь населенных пунктов
С начала января российские войска установили контроль над восьмью населенными пунктами, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов. РИА Новости, 15.01.2026
специальная военная операция на украине
россия
валерий герасимов
безопасность
вооруженные силы рф
Российские войска с начала января освободили восемь населенных пунктов

Герасимов заявил об освобождении восьми населенных пунктов за две недели января

Российский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. С начала января российские войска установили контроль над восьмью населенными пунктами, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов.
«

"За две недели января освобождено восемь населенных пунктов и под наш контроль перешло более 300 квадратных километров территории", — сказал он во время проверки работы частей группировки "Центр".

Военнослужащие ВС России работают по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
"Весь Донбасс и Запорожье": в США заявили о катастрофе в зоне СВО
03:04
Сейчас российская армия наступает практическим по всем направлениям, отметил Герасимов. Так, по его словам:
  • группировка "Север" расширяет полосу безопасности в приграничье Сумской и Харьковской областей;
  • бойцы "Запада" развивают наступление на Краснолиманском направлении и завершают освобождение Купянска-Узлового, они пресекли все попытки ВСУ контратаковать в Купянске;
  • "Днепр" наступает в направлении города Запорожье;
  • "Центр" завершил ликвидацию окруженного противника в Красноармейске и Димитрове и продолжает освобождать территорию ДНР;
  • Южная группировка, освободив Северск, активно продвигается к Славянску.
  • "Восток", освободив Гуляйполе и форсировав реку Гайчур, развивает наступление в Запорожской области и расширяет полосу безопасности в Днепропетровской.
Как заявил в середине декабря министр обороны Андрей Белоусов, за 2025 год российские войска освободили более 300 населенных пунктов и шесть тысяч квадратных километров территории, они уверенно удерживают стратегическую инициативу. Ключевой задачей на 2026-й глава Минобороны назвал сохранение и наращивание набранных темпов наступления.
