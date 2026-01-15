Российские войска с начала января освободили восемь населенных пунктов

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. С начала января российские войска установили контроль над восьмью населенными пунктами, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов.
"За две недели января освобождено восемь населенных пунктов и под наш контроль перешло более 300 квадратных километров территории", — сказал он во время проверки работы частей группировки "Центр".
Сейчас российская армия наступает практическим по всем направлениям, отметил Герасимов. Так, по его словам:
- группировка "Север" расширяет полосу безопасности в приграничье Сумской и Харьковской областей;
- бойцы "Запада" развивают наступление на Краснолиманском направлении и завершают освобождение Купянска-Узлового, они пресекли все попытки ВСУ контратаковать в Купянске;
- "Днепр" наступает в направлении города Запорожье;
- "Центр" завершил ликвидацию окруженного противника в Красноармейске и Димитрове и продолжает освобождать территорию ДНР;
- Южная группировка, освободив Северск, активно продвигается к Славянску.
- "Восток", освободив Гуляйполе и форсировав реку Гайчур, развивает наступление в Запорожской области и расширяет полосу безопасности в Днепропетровской.
Как заявил в середине декабря министр обороны Андрей Белоусов, за 2025 год российские войска освободили более 300 населенных пунктов и шесть тысяч квадратных километров территории, они уверенно удерживают стратегическую инициативу. Ключевой задачей на 2026-й глава Минобороны назвал сохранение и наращивание набранных темпов наступления.
