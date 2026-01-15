Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Север" продолжила расширять полосу безопасности на Украине - РИА Новости, 15.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:04 15.01.2026
Группировка "Север" продолжила расширять полосу безопасности на Украине
Группировка "Север" продолжила расширять полосу безопасности на Украине - РИА Новости, 15.01.2026
Группировка "Север" продолжила расширять полосу безопасности на Украине
Российская группировка "Север" продолжает выполнять задачи по расширению полосы безопасности в приграничье Сумской и Харьковской областей, сообщил начальник... РИА Новости, 15.01.2026
Группировка "Север" продолжила расширять полосу безопасности на Украине

"Север" продолжает расширять зону безопасности в Сумской и Харьковской областях

Российские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российская группировка "Север" продолжает выполнять задачи по расширению полосы безопасности в приграничье Сумской и Харьковской областей, сообщил начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Центр", действующими на днепропетровском направлении в зоне проведения специальной военной операции.
«

"Группировка войск "Север" продолжает выполнять задачи по расширению полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины", - сказал Герасимов на совещании.

Он уточнил, что в течение первых двух недель января 2026 года были освобождены Грабовское и Комаровка.
Военнослужащие расчета самоходной пушки 2С7 Пион в зоне СВО
Герасимов оценил темпы создания полосы безопасности в двух областях
31 декабря 2025, 07:21
 
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ
 
 
