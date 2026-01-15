Группировка "Север" продолжила расширять полосу безопасности на Украине

"Группировка войск "Север" продолжает выполнять задачи по расширению полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины", - сказал Герасимов на совещании.

Он уточнил, что в течение первых двух недель января 2026 года были освобождены Грабовское и Комаровка.