Группировка "Север" продолжила расширять полосу безопасности на Украине
Группировка "Север" продолжила расширять полосу безопасности на Украине - РИА Новости, 15.01.2026
Группировка "Север" продолжила расширять полосу безопасности на Украине
Российская группировка "Север" продолжает выполнять задачи по расширению полосы безопасности в приграничье Сумской и Харьковской областей, сообщил начальник... РИА Новости, 15.01.2026
харьковская область
