Врач рассказала, кому нельзя пить газировку

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Газированную воду не рекомендуется пить людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, напиток может привести к изжоге и усилению болевого синдрома, рассказала РИА Новости исполняющая обязанности заведующей отделением медицинской профилактики Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области, врач-терапевт Екатерина Сысоева.

"У людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта газированная вода способна вызывать вздутие, изжогу и усиление болевого синдрома. Отдельного внимания заслуживают сладкие газированные напитки, содержащие сахар и кислоты, которые повышают риск кариеса, метаболических нарушений и ожирения", - сказала Сысоева.