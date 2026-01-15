Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Ирана призвал осудить вмешательство в дела Ближнего Востока - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:22 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/vostok-2068062545.html
Глава МИД Ирана призвал осудить вмешательство в дела Ближнего Востока
Глава МИД Ирана призвал осудить вмешательство в дела Ближнего Востока - РИА Новости, 15.01.2026
Глава МИД Ирана призвал осудить вмешательство в дела Ближнего Востока
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора со своим коллегой из Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом заявил, что мировое сообщество должно... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T14:22:00+03:00
2026-01-15T14:22:00+03:00
в мире
иран
сша
ближний восток
аббас аракчи
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034520168_0:184:3057:1904_1920x0_80_0_0_119ebef10b341973eb89a094709ada6f.jpg
https://ria.ru/20260115/kitay-2068060859.html
https://ria.ru/20260115/iran-2067951155.html
иран
сша
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034520168_150:0:2879:2047_1920x0_80_0_0_e4e3a506f3ef502c5f76868a05e0fd14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, ближний восток, аббас аракчи, оон
В мире, Иран, США, Ближний Восток, Аббас Аракчи, ООН
Глава МИД Ирана призвал осудить вмешательство в дела Ближнего Востока

Аракчи призвал мировое сообщество осудить вмешательство в дела Ближнего Востока

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкАббас Аракчи
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Аббас Аракчи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 15 янв - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора со своим коллегой из Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом заявил, что мировое сообщество должно осудить иностранное вмешательство во внутренние дела региона Ближнего Востока, сообщило иранское внешнеполитическое ведомство.
"Глава МИД нашей страны, осветив события двух последних недель в Иране, которые начались с мирного экономического протеста, однако, начиная с 8 и 9 января, вместе с проникновением организованных террористических элементов, связанных с Израилем, переросли в беспорядки, отметил необходимость осуждения со стороны мирового сообщества иностранного вмешательства во внутренние дела региона и напомнил о том, что исламская республика Иран... всеми силами будет защищать территорию страны от любой угрозы извне", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале МИД Ирана.
КНР - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Китай надеется на сохранение стабильности в Иране, заявил глава МИД
14:14
По информации министерства, Аракчи также осудил заявления представителей США и указал на необходимость всех стран региона Ближнего Востока защищать региональную стабильность и безопасность.
Во время визита в Детройт во вторник Трамп заявил протестующим иранцам, что "помощь уже в пути", и назвал ситуацию в стране "хрупкой". Позже США запросили заседание Совбеза ООН в связи с ситуацией в Иране на четверг, 15 января, на 23.00 мск.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в понедельник в ходе выступления по поводу протестов перед главами диппредставительств иностранных государств в Тегеране заявил, что изначально протестные настроения в конце декабря 2025 года носили мирный характер на уровне рынков и профсоюзов, а власти Ирана вступили с участниками в диалог. После этого начался "второй этап", в который вмешались "новые лица", а протесты стали перерастать в насилие, а с 8 по 10 января появились вооруженные террористические элементы и группировки, целью которых было подтолкнуть протест к мятежу и кровопролитию.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Глава МИД Ирана заявил, что террористы втягивают Трампа в войну
03:05
 
В миреИранСШАБлижний ВостокАббас АракчиООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала