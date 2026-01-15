Глава МИД Ирана призвал осудить вмешательство в дела Ближнего Востока

ТЕГЕРАН, 15 янв - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора со своим коллегой из Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом заявил, что мировое сообщество должно осудить иностранное вмешательство во внутренние дела региона Ближнего Востока, сообщило иранское внешнеполитическое ведомство.
"Глава МИД нашей страны, осветив события двух последних недель в Иране, которые начались с мирного экономического протеста, однако, начиная с 8 и 9 января, вместе с проникновением организованных террористических элементов, связанных с Израилем, переросли в беспорядки, отметил необходимость осуждения со стороны мирового сообщества иностранного вмешательства во внутренние дела региона и напомнил о том, что исламская республика Иран... всеми силами будет защищать территорию страны от любой угрозы извне", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале МИД Ирана.
По информации министерства, Аракчи также осудил заявления представителей США и указал на необходимость всех стран региона Ближнего Востока защищать региональную стабильность и безопасность.
Во время визита в Детройт во вторник Трамп заявил протестующим иранцам, что "помощь уже в пути", и назвал ситуацию в стране "хрупкой". Позже США запросили заседание Совбеза ООН в связи с ситуацией в Иране на четверг, 15 января, на 23.00 мск.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в понедельник в ходе выступления по поводу протестов перед главами диппредставительств иностранных государств в Тегеране заявил, что изначально протестные настроения в конце декабря 2025 года носили мирный характер на уровне рынков и профсоюзов, а власти Ирана вступили с участниками в диалог. После этого начался "второй этап", в который вмешались "новые лица", а протесты стали перерастать в насилие, а с 8 по 10 января появились вооруженные террористические элементы и группировки, целью которых было подтолкнуть протест к мятежу и кровопролитию.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.