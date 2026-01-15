Рейтинг@Mail.ru
16:10 15.01.2026 (обновлено: 16:18 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/volgograd-2068095838.html
В Волгоградской области задержали автомобиль, за рулем которого был ребенок
Полицейские остановили в Еланском районе Волгоградской области автомобиль, за рулем которого был 10-летний мальчик, а на пассажирском сидении - его нетрезвый... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T16:10:00+03:00
2026-01-15T16:18:00+03:00
происшествия
волгоградская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068098708_0:0:2431:1367_1920x0_80_0_0_1b5dba2229c358172907b5a0d7415d39.jpg
https://ria.ru/20260114/peterburg-2067759812.html
волгоградская область
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Происшествия, Волгоградская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Волгоградской области задержали автомобиль, за рулем которого был ребенок

Полиция остановила под Волгоградом 10-летнего водителя, который вез пьяного отца

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 янв - РИА Новости. Полицейские остановили в Еланском районе Волгоградской области автомобиль, за рулем которого был 10-летний мальчик, а на пассажирском сидении - его нетрезвый отец, сообщило ГУМВД России по региону.
Отмечается, что в ходе патрулирования автодороги "Жирновск - Вешенская" сотрудники Госавтоинспекции остановили вблизи поселка Большевик автомобиль Skoda, стиль езды водителя которого показался инспекторам неуверенным.
"При остановке транспортного средства выяснилось, что за рулем находился 10-летний ребёнок, а на пассажирском сидении - его отец с явными признаками алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
Мужчина пояснил, что они возвращались домой из гостей, он был нетрезв и поэтому решил доверить руль своему сыну.
Ребенка отстранили от управления транспортным средством, а машину поместили на спецстоянку. Мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему такого права. Кроме этого, информацию по данному факту направили в подразделение по делам несовершеннолетних.
ПроисшествияВолгоградская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
