В Волгоградской области задержали автомобиль, за рулем которого был ребенок

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 янв - РИА Новости. Полицейские остановили в Еланском районе Волгоградской области автомобиль, за рулем которого был 10-летний мальчик, а на пассажирском сидении - его нетрезвый отец, Полицейские остановили в Еланском районе Волгоградской области автомобиль, за рулем которого был 10-летний мальчик, а на пассажирском сидении - его нетрезвый отец, сообщило ГУМВД России по региону.

Отмечается, что в ходе патрулирования автодороги "Жирновск - Вешенская" сотрудники Госавтоинспекции остановили вблизи поселка Большевик автомобиль Skoda, стиль езды водителя которого показался инспекторам неуверенным.

"При остановке транспортного средства выяснилось, что за рулем находился 10-летний ребёнок, а на пассажирском сидении - его отец с явными признаками алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Мужчина пояснил, что они возвращались домой из гостей, он был нетрезв и поэтому решил доверить руль своему сыну.