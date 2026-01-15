https://ria.ru/20260115/volgograd-2068095838.html
В Волгоградской области задержали автомобиль, за рулем которого был ребенок
В Волгоградской области задержали автомобиль, за рулем которого был ребенок - РИА Новости, 15.01.2026
В Волгоградской области задержали автомобиль, за рулем которого был ребенок
Полицейские остановили в Еланском районе Волгоградской области автомобиль, за рулем которого был 10-летний мальчик, а на пассажирском сидении - его нетрезвый... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T16:10:00+03:00
2026-01-15T16:10:00+03:00
2026-01-15T16:18:00+03:00
происшествия
волгоградская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068098708_0:0:2431:1367_1920x0_80_0_0_1b5dba2229c358172907b5a0d7415d39.jpg
https://ria.ru/20260114/peterburg-2067759812.html
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068098708_0:0:1823:1367_1920x0_80_0_0_f5144908271835d3d2eaefd34226a9db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Волгоградская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Волгоградской области задержали автомобиль, за рулем которого был ребенок
Полиция остановила под Волгоградом 10-летнего водителя, который вез пьяного отца
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 янв - РИА Новости.
Полицейские остановили в Еланском районе Волгоградской области автомобиль, за рулем которого был 10-летний мальчик, а на пассажирском сидении - его нетрезвый отец, сообщило
ГУМВД России по региону.
Отмечается, что в ходе патрулирования автодороги "Жирновск - Вешенская" сотрудники Госавтоинспекции остановили вблизи поселка Большевик автомобиль Skoda, стиль езды водителя которого показался инспекторам неуверенным.
"При остановке транспортного средства выяснилось, что за рулем находился 10-летний ребёнок, а на пассажирском сидении - его отец с явными признаками алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
Мужчина пояснил, что они возвращались домой из гостей, он был нетрезв и поэтому решил доверить руль своему сыну.
Ребенка отстранили от управления транспортным средством, а машину поместили на спецстоянку. Мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему такого права. Кроме этого, информацию по данному факту направили в подразделение по делам несовершеннолетних.