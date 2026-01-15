https://ria.ru/20260115/vojska-2067971972.html
Герасимов рассказал о наступлении сил "Днепра" в направлении Запорожья
Войска российской группировки "Днепр" наступают в направлении города Запорожье, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T08:24:00+03:00
запорожье
