Минобороны Дании заявило об обязанности защищать Гренландию при нападении

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Военные Дании обязаны защищать территорию Гренландии в случае вооруженного нападения со стороны США, заявил представитель министерства обороны Датского королевства Тобиас Роед Йенсен.
"Датские воинские формирования обязаны защищать территорию Дании в случае вооруженного нападения, в том числе принимать немедленные оборонительные меры в случае необходимости", - заявил Йенсен в интервью изданию Intercept.
Йенсен сослался на королевский указ 1952 года, который распространяется на всю территорию королевства, включая Гренландию. По его словам, согласно указу, военные Дании могут защищать страну в случае нападения, не ожидая приказов от политического или военного руководства.
Как пишет издание, министерство обороны Дании отказалось отвечать на вопросы о том, как именно войска будут реагировать в случае нападения со стороны США, а также были ли отданы новые приказы на фоне угроз администрации президента США Дональда Трампа.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.