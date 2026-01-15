В Москве провели более 3,3 миллиона анализов качества воды в 2025 году

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели свыше 3,3 миллиона исследований качества воды в столице в прошлом году, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В настоящее время состояние столичной воды анализируется по максимальному числу физико-химических и биологических показателей - всего их 200. Качество воды контролируется на всем пути ее движения - на водоисточнике, станциях водоподготовки и в распределительной сети. За прошлый год провели более 3,3 миллиона различных исследований, которые в очередной раз подтвердили соответствие воды, которая поступает в краны москвичей, всем требованиям и нормативам", - отметил Бирюков.

Заммэра напомнил, что ежедневно Москва потребляет почти 3 миллиона кубометров воды, в столице проложено порядка 13 тысяч километров водопроводных сетей.

"Эта сложная система нуждается в постоянном контроле и при необходимости в оперативной корректировке параметров. Приборы круглосуточно отслеживают изменения основных показателей состава воды. Данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, с помощью которой специалисты могут быстро принять решение по изменению технологических режимов очистки", - рассказал Бирюков.