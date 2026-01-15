https://ria.ru/20260115/voda-2068039724.html
В Москве провели более 3,3 миллиона анализов качества воды в 2025 году
В Москве провели более 3,3 миллиона анализов качества воды в 2025 году - РИА Новости, 15.01.2026
В Москве провели более 3,3 миллиона анализов качества воды в 2025 году
Специалисты комплекса городского хозяйства провели свыше 3,3 миллиона исследований качества воды в столице в прошлом году, сообщил заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 15.01.2026
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
москва
В Москве провели более 3,3 миллиона анализов качества воды в 2025 году
Более 3,3 млн исследований качества воды провели в Москве за год
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели свыше 3,3 миллиона исследований качества воды в столице в прошлом году, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время состояние столичной воды анализируется по максимальному числу физико-химических и биологических показателей - всего их 200. Качество воды контролируется на всем пути ее движения - на водоисточнике, станциях водоподготовки и в распределительной сети. За прошлый год провели более 3,3 миллиона различных исследований, которые в очередной раз подтвердили соответствие воды, которая поступает в краны москвичей, всем требованиям и нормативам", - отметил Бирюков.
Заммэра напомнил, что ежедневно Москва потребляет почти 3 миллиона кубометров воды, в столице проложено порядка 13 тысяч километров водопроводных сетей.
"Эта сложная система нуждается в постоянном контроле и при необходимости в оперативной корректировке параметров. Приборы круглосуточно отслеживают изменения основных показателей состава воды. Данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, с помощью которой специалисты могут быстро принять решение по изменению технологических режимов очистки", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что кроме лабораторных исследований следить за качеством воды в режиме реального времени помогают более 500 приборов автоматического контроля. Результаты их анализов передаются в систему социально-гигиенического мониторинга столицы.