Власти выделят временное жилье для пострадавших при взрыве в Приморье
11:07 15.01.2026
Власти выделят временное жилье для пострадавших при взрыве в Приморье
происшествия
уссурийск
приморский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия, уссурийск, приморский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Уссурийск, Приморский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
© Фото : ГУ МЧС России по Приморскому краюСпасатели на месте взрыва газа в частном доме в Уссурийске
© Фото : ГУ МЧС России по Приморскому краю
Спасатели на месте взрыва газа в частном доме в Уссурийске
ВЛАДИВОСТОК, 15 янв - РИА Новости. Власти Уссурийска в Приморском крае выделят временное жилье для пострадавших при взрыве газа в частном доме, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
Ранее МЧС РФ сообщило, что взрыв газа произошел в частном жилом доме на улице Воровского в Уссурийске, из-под завалов извлечены три человека. В региональном главке РИА Новости сказали, что, предварительно, под завалами больше людей нет. В правоохранительных органах региона РИА Новости рассказали, что одну из пострадавших при взрыве газа - пенсионерку - забрали в реанимацию. Позже минздрав региона сообщил, что одна из пострадавших скончалась, ещё двум пострадавшим оказывается медицинская помощь. В прокуратуре РИА Новости уточнили, что взорвался баллон, дом разрушен, соседние дома не пострадали.
"В случае необходимости администрацией Уссурийского городского округа предусмотрено предоставление временного жилья. Управление жилищной политики готово выделить квартиру из маневренного фонда для размещения пострадавших, если в этом будет потребность", - сообщили в горадминистрации.
В администрации добавили, что в доме в том числе проживали двое детей.
В Ингушетии семь человек пострадали при взрыве газа в частном доме
ПроисшествияУссурийскПриморский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
