Во Владимирской области арестовали экс-главу УМВД
Во Владимирской области арестовали экс-главу УМВД - РИА Новости, 15.01.2026
Во Владимирской области арестовали экс-главу УМВД
Уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере возбуждено в отношении экс-начальника УМВД по Владимирской области Валерия Медведева, он арестован,... РИА Новости, 15.01.2026
