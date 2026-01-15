https://ria.ru/20260115/viza-2068134931.html
Более 700 тысяч иностранцев въехали в Россию по электронной визе
Более 700 тысяч иностранных граждан в 2025 году въехали в Россию по электронной визе
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Более 700 тысяч иностранных граждан в 2025 году въехали в Россию по электронной визе, механизм приобретает популярность, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.
"Последняя статистика у нас за январь-ноябрь. Оформлено 766 тысяч виз, а въехало по электронной визе 654 тысячи человек. Для понимания, за весь 2024 год 576 тысяч туристов въехало. Я думаю, что еще мы увидим цифру более 700 тысяч по въезду", - сказал Кондратьев
.
Он отметил, что механизм приобретает популярность. "Он удобен для тех же туристов из европейских стран, в том числе и деловых, поскольку не требуется посещать консульство", - добавил Кондратьев.
Платформа для оформления единых электронных виз была запущена в России
1 августа 2023 года для граждан 64 государств. Срока действия единой электронной визы составляет 120 суток, а срок пребывания по ней в России - 30 суток.