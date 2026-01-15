Более 700 тысяч иностранцев въехали в Россию по электронной визе

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Более 700 тысяч иностранных граждан в 2025 году въехали в Россию по электронной визе, механизм приобретает популярность, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.

Он отметил, что механизм приобретает популярность. "Он удобен для тех же туристов из европейских стран, в том числе и деловых, поскольку не требуется посещать консульство", - добавил Кондратьев.