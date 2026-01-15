Рейтинг@Mail.ru
18:47 15.01.2026
Viola потеряла товарный знак в России
россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), общество
Плавленный сыр "Виола" марки "Валио" на прилавке в магазине. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Производитель продуктов питания Viola лишился в России товарного знака - логотипа с изображением девушки, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, логотип Viola с изображением девушки впервые был зарегистрирован в 2006 году. В 2015 году компания смогла продлить товарный знак на десять лет.
Под брендом Viola компания могла продавать в России молочную продукцию.
Продукция компании Coca-Cola - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Coca-Cola продлила в России право на товарный знак в виде бутылки
