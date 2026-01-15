Вэнс не будет принимать участие в Мюнхенской конференции по безопасности

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в 2026 году не примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, где в прошлый раз выступил с жесткой критикой в адрес Европы, сообщает немецкое издание Pioneer.
"Вице-президент США Джей Ди Вэнс в прошлом году вызвал сильное волнение своим посещением Мюнхенской конференции по безопасности. Не менее напряженным ожидался его визит и в этом году. Тем не менее, он не примет участие в конференции в Мюнхене", - говорится в публикации.
Ранее в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль назвала речь Вэнса на конференции, посвященной угрозе Европе, исходящей от нее самой, ключевым событием 2025 года и одной из важнейших речей последних десятилетий.
В феврале 2025 года Вэнс выступил на Мюнхенской конференции, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура, и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.
