Вэнс не будет принимать участие в Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 15.01.2026
14:39 15.01.2026 (обновлено: 14:52 15.01.2026)
Вэнс не будет принимать участие в Мюнхенской конференции по безопасности
Вэнс не будет принимать участие в Мюнхенской конференции по безопасности
Вэнс не будет принимать участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Pioneer: Вэнс не примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Вице-президент Джей Ди Вэнс во время выступления в рамках дискуссии в Вашингтоне, организованной Мюнхенской конференцией по безопасности.
Вице-президент Джей Ди Вэнс во время выступления в рамках дискуссии в Вашингтоне, организованной Мюнхенской конференцией по безопасности. - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Вице-президент Джей Ди Вэнс во время выступления в рамках дискуссии в Вашингтоне, организованной Мюнхенской конференцией по безопасности.. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в 2026 году не примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, где в прошлый раз выступил с жесткой критикой в адрес Европы, сообщает немецкое издание Pioneer.
"Вице-президент США Джей Ди Вэнс в прошлом году вызвал сильное волнение своим посещением Мюнхенской конференции по безопасности. Не менее напряженным ожидался его визит и в этом году. Тем не менее, он не примет участие в конференции в Мюнхене", - говорится в публикации.
Ранее в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль назвала речь Вэнса на конференции, посвященной угрозе Европе, исходящей от нее самой, ключевым событием 2025 года и одной из важнейших речей последних десятилетий.
В феврале 2025 года Вэнс выступил на Мюнхенской конференции, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура, и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.
