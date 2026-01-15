Рейтинг@Mail.ru
В Европе считают, что Вэнс их ненавидит, пишут СМИ
09:58 15.01.2026
В Европе считают, что Вэнс их ненавидит, пишут СМИ
Европейский дипломат заявил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс ненавидит Европу, пишет издание Politico. РИА Новости, 15.01.2026
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Европейский дипломат заявил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс ненавидит Европу, пишет издание Politico.
"Вэнс нас ненавидит. Он жесткий парень", - приводит издание слова неназванного европейского дипломата.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
"Самоубийство": Вэнс жестко высказался о Европе
15 марта 2025, 04:21
По данным издания, Вэнса в Европе не считают союзником: ни в рамках переговоров по Гренландии, ни в рамках трансатлантических отношениях в целом.
Это заявление неназванного европейского дипломата прозвучало на фоне продолжающейся дискуссии о стремлении США завладеть Гренландией.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В США раскрыли, как Трамп унизил ЕС решением по Украине
5 декабря 2025, 16:19
 
