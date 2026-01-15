https://ria.ru/20260115/venesuela-2068194382.html
Венесуэла имеет право на отношения с Китаем и Россией, заявила Родригес
Венесуэла имеет право на отношения с Китаем и Россией, заявила Родригес - РИА Новости, 16.01.2026
Венесуэла имеет право на отношения с Китаем и Россией, заявила Родригес
Венесуэла имеет право на отношения со всеми странами мира, включая Китай, Россию, Кубу и Иран, и будет реализовывать это право с соблюдением международных норм, РИА Новости, 16.01.2026
Венесуэла имеет право на отношения с Китаем и Россией, заявила Родригес
Родригес: Венесуэла имеет право на отношения с КНР, Россией, Кубой и Ираном