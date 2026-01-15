Рейтинг@Mail.ru
Венесуэла имеет право на отношения с Китаем и Россией, заявила Родригес
23:50 15.01.2026 (обновлено: 00:06 16.01.2026)
Венесуэла имеет право на отношения с Китаем и Россией, заявила Родригес
Венесуэла имеет право на отношения со всеми странами мира, включая Китай, Россию, Кубу и Иран, и будет реализовывать это право с соблюдением международных норм
венесуэла, китай, россия, в мире, николас мадуро, удары сша по венесуэле
Венесуэла, Китай, Россия, В мире, Николас Мадуро, Удары США по Венесуэле
Венесуэла имеет право на отношения с Китаем и Россией, заявила Родригес

© AP Photo / Ariana CubillosДелси Родригес
© AP Photo / Ariana Cubillos
Делси Родригес. Архивное фото
МЕХИКО, 16 янв - РИА Новости. Венесуэла имеет право на отношения со всеми странами мира, включая Китай, Россию, Кубу и Иран, и будет реализовывать это право с соблюдением международных норм, заявила уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес в ежегодном послании к нации, которое она зачитывала вместо захваченного США Николаса Мадуро.
"Венесуэла имеет право на отношения с Китаем, с Россией, с Кубой, с Ираном, со всеми уголками мира, со всеми народами мира и также с Соединёнными Штатами. У нас есть это право, и мы будем реализовывать его уважительно, соблюдая международную законность. Мы имеем на это право и будем делать это правильно", - сказала Родригес.
Граффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
СМИ узнали цель политики США в Венесуэле
Вчера, 11:11
 
ВенесуэлаКитайРоссияВ миреНиколас МадуроУдары США по Венесуэле
 
 
Заголовок открываемого материала