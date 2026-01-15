Рейтинг@Mail.ru
Делегация МИД России встретилась с послом Венесуэлы - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:27 15.01.2026 (обновлено: 00:46 16.01.2026)
https://ria.ru/20260115/venesuela-2068193179.html
Делегация МИД России встретилась с послом Венесуэлы
Делегация МИД России встретилась с послом Венесуэлы - РИА Новости, 16.01.2026
Делегация МИД России встретилась с послом Венесуэлы
Делегация МИД РФ во главе с директором латиноамериканского департамента Александром Щетининым в ходе встречи с послом Венесуэлы в Москве Хесусом Рафаэлем... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-15T23:27:00+03:00
2026-01-16T00:46:00+03:00
венесуэла
россия
москва
в мире
александр щетинин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062830647_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_ba15167c116ef5a0feb8dc428dbbbb50.jpg
https://ria.ru/20260115/tramp-2068175372.html
https://ria.ru/20260115/ssha-2068159688.html
https://ria.ru/20260115/venesuela-2068004311.html
венесуэла
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062830647_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_1fd9801d1fb4cf76ec40fa4c1be0f36c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венесуэла, россия, москва, в мире, александр щетинин
Венесуэла, Россия, Москва, В мире, Александр Щетинин
Делегация МИД России встретилась с послом Венесуэлы

Делегация МИД России встретилась с послом Венесуэлы для сотрудничества

© AP Photo / Ariana CubillosЛа-Гуайра, Венесуэла
Ла-Гуайра, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
Ла-Гуайра, Венесуэла. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 января - РИА Новости. Делегация МИД РФ во главе с директором латиноамериканского департамента Александром Щетининым в ходе встречи с послом Венесуэлы в Москве Хесусом Рафаэлем Салазаром Веласкесом подтвердила намерение Москвы укреплять узы дружбы и сотрудничества с Каракасом, сообщили в посольстве республики.
Делегация посетила в четверг посольство Венесуэлы, чтобы оставить запись в Книге соболезнований в память о погибших во время атаки США 3 января, заявили в дипмиссии.
Мария Корина Мачадо - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Трамп начал встречу с венесуэльской оппозиционеркой Мачадо
Вчера, 20:41
Щетинин передал послу Венесуэлы братское послание российского правительства народу и правительству Венесуэлы, отметили в посольстве.
"Делегация провела обстоятельную встречу с послом Салазаром, в ходе которой подтвердила свою приверженность укреплению уз дружбы и сотрудничества между двумя странами в духе солидарности и взаимного уважения", - говорится в сообщении посольства.
Как отметили в венесуэльской дипмиссии, данный шаг со стороны России говорит о тесных связях двух стран.
Дым над военной базой в Каракасе - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
США в ходе операции в Венесуэле нарушили работу станции ПВО
Вчера, 19:11
"Этот акт отражает глубокую солидарность России с Венесуэлой в эти трудные времена и признание смелости людей, защищавших суверенитет своей страны от внешних угроз. Сотрудничество и взаимная поддержка между нашими двумя странами остаются основополагающей опорой в построении многополярного и справедливого мира", - подчеркнули в посольстве.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей Соединенных Штатов, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе для Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны. По данным минобороны Венесуэлы, в результате атаки США погибли 100 человек.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР. Верховный комиссар ООН по правам человека также заявил, что операция Штатов в Венесуэлеподрывает основы международного права о неприменении силы.
Граффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
СМИ узнали цель политики США в Венесуэле
Вчера, 11:11
 
ВенесуэлаРоссияМоскваВ миреАлександр Щетинин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала