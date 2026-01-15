Делегация МИД России встретилась с послом Венесуэлы

МОСКВА, 15 января - РИА Новости. Делегация МИД РФ во главе с директором латиноамериканского департамента Александром Щетининым в ходе встречи с послом Венесуэлы в Москве Хесусом Рафаэлем Салазаром Веласкесом подтвердила намерение Москвы укреплять узы дружбы и сотрудничества с Каракасом, сообщили в посольстве республики.

Делегация посетила в четверг посольство Венесуэлы , чтобы оставить запись в Книге соболезнований в память о погибших во время атаки США 3 января, заявили в дипмиссии.

Щетинин передал послу Венесуэлы братское послание российского правительства народу и правительству Венесуэлы, отметили в посольстве.

"Делегация провела обстоятельную встречу с послом Салазаром, в ходе которой подтвердила свою приверженность укреплению уз дружбы и сотрудничества между двумя странами в духе солидарности и взаимного уважения", - говорится в сообщении посольства.

Как отметили в венесуэльской дипмиссии, данный шаг со стороны России говорит о тесных связях двух стран.

"Этот акт отражает глубокую солидарность России с Венесуэлой в эти трудные времена и признание смелости людей, защищавших суверенитет своей страны от внешних угроз. Сотрудничество и взаимная поддержка между нашими двумя странами остаются основополагающей опорой в построении многополярного и справедливого мира", - подчеркнули в посольстве.

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк . По версии властей Соединенных Штатов, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе для Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.

Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны. По данным минобороны Венесуэлы, в результате атаки США погибли 100 человек.