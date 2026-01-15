СМИ узнали цель политики США в Венесуэле

Телеканал отмечает, что крупные нефтяные компании уже широко используют частные охранные силы для защиты скважин и трубопроводов в удалённых регионах мира, однако эксперты предупреждают, что ситуация в Венесуэле остаётся крайне нестабильной. Как отмечают собеседники, энергетические объекты могут стать целями ответных действий в случае жёстких мер против криминальных группировок, занимающихся наркотрафиком.