СМИ узнали цель политики США в Венесуэле
СМИ узнали цель политики США в Венесуэле
ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости.
Краткосрочная цель политики США в Венесуэле заключается не в получении контроля над добычей нефти, о котором ранее заявлял президент Дональд Трамп, а в пресечении потоков "черного золота" к геополитическим соперникам Вашингтона, включая Россию, Китай, Иран и Кубу, сообщает в четверг телеканал CNN
со ссылкой на осведомленные источники.
По их данным, частью плана является обеспечение того, чтобы уже добытая и хранящаяся в Венесуэле
нефть оставалась на территории страны. В случае возвращения американских компаний в рамках продолжающегося политического перехода защита нефтяных и энергетических объектов может быть возложена на частные охранные структуры.
"Истинная цель заключается в подавлении потоков нелегальной венесуэльской нефти к противникам США
, таким как Россия
, Китай
, Иран
и Куба", - утверждают источники CNN.
Телеканал отмечает, что крупные нефтяные компании уже широко используют частные охранные силы для защиты скважин и трубопроводов в удалённых регионах мира, однако эксперты предупреждают, что ситуация в Венесуэле остаётся крайне нестабильной. Как отмечают собеседники, энергетические объекты могут стать целями ответных действий в случае жёстких мер против криминальных группировок, занимающихся наркотрафиком.
Венесуэла на протяжении длительного времени имеет максимальный — четвёртый — уровень предупреждения госдепартамента США о поездках ("не посещать") из-за рисков для американцев, включая незаконные задержания, пытки, терроризм, похищения, высокий уровень преступности и гражданские беспорядки. Последнее обновление рекомендаций, опубликованное после визита делегации госдепа в страну, призвало граждан США немедленно покинуть Венесуэлу и остерегаться вооружённых формирований на улицах.