Венесуэла ожидает восстановления добычи нефти через месяц, пишут СМИ
02:37 15.01.2026 (обновлено: 03:49 15.01.2026)
Венесуэла ожидает восстановления добычи нефти через месяц, пишут СМИ
Нефтяной комплекс в районе реки Ориноко в Венесуэле
Нефтяной комплекс в районе реки Ориноко в Венесуэле
© AP Photo / Fernando Llano
Нефтяной комплекс в районе реки Ориноко в Венесуэле. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Власти Венесуэлы ожидают восстановления объемов добычи нефти до уровня, который был до американской блокады, примерно через месяц, сообщает газета New York Times со ссылкой на людей, знакомых с нефтяной сделкой США и Венесуэлы.
"Правительство ожидает восстановить потерянные объемы добычи за время блокады примерно за месяц", - пишет издание.
Граффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла. 6 января 2026
США разрабатывают план по контролю венесуэльской нефти на годы, пишут СМИ
8 января, 05:55
Источники заявили газете, что уровень добычи нефти в Венесуэле может вырасти до 1,5 миллиона баррелей в день к середине этого года, тогда как в декабре он находился примерно на уровне 1,2 миллиона баррелей в день.
Трамп ранее заявлял, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он предупредил американские нефтяные компании, что в Венесуэлу придется вложить не менее 100 миллиардов долларов и подчеркнул, что США готовы обрабатывать нефть из Венесуэлы. По словам президента США, тяжелая нефть из латиноамериканской страны имеет хорошее применение для строительства дорог.
При этом бывший советник Трампа Джон Болтон выразил мнение, что планы президента США в отношении Венесуэлы могут серьезно навредить американским компаниям по добыче сланцевой нефти.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Нефтяной комплекс в районе реки Ориноко в Венесуэле
Аналитик предсказал рост добычи нефти в Венесуэле
9 января, 04:26
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.
Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны. По данным Минобороны Венесуэлы, в результате атаки США погибли 100 человек.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР. Верховный комиссар ООН по правам человека также заявил, что операция США в Венесуэле подрывает основы международного права о неприменении силы.
Президент США Дональд Трамп во время встречи с главами американских нефтегазовых компаний в Белом доме в Вашингтоне. 9 января 2026
США смогут сильно увеличить добычу нефти в Венесуэле, заявил Трамп
9 января, 23:26
 
