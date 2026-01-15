В Азовском море могут появиться фермы по выращиванию устриц

https://ria.ru/20260115/ustritsy-2067946230.html
Росрыболовство и Минобрнауки России проработают доклад в правительство РФ о целесообразности создания питомников по производству устричной молоди в Приазовье,... РИА Новости, 15.01.2026
общество
черное море
краснодарский край
республика крым
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
азовское море
