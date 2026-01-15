В Азовском море могут появиться фермы по выращиванию устриц

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Росрыболовство и Минобрнауки России проработают доклад в правительство РФ о целесообразности создания питомников по производству устричной молоди в Приазовье, сообщается в документах кабмина, которые есть в распоряжении РИА Новости.