В Азовском море могут появиться фермы по выращиванию устриц
02:17 15.01.2026
В Азовском море могут появиться фермы по выращиванию устриц
В Азовском море могут появиться фермы по выращиванию устриц - РИА Новости, 15.01.2026
В Азовском море могут появиться фермы по выращиванию устриц
Росрыболовство и Минобрнауки России проработают доклад в правительство РФ о целесообразности создания питомников по производству устричной молоди в Приазовье,... РИА Новости, 15.01.2026
общество
черное море
краснодарский край
республика крым
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
азовское море
черное море
краснодарский край
республика крым
азовское море
общество, черное море, краснодарский край, республика крым, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), азовское море
Общество, Черное море, Краснодарский край, Республика Крым, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Азовское море
В Азовском море могут появиться фермы по выращиванию устриц

Закуска из свежих устриц
Закуска из свежих устриц - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Depositphotos.com / kostman
Закуска из свежих устриц . Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Росрыболовство и Минобрнауки России проработают доклад в правительство РФ о целесообразности создания питомников по производству устричной молоди в Приазовье, сообщается в документах кабмина, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Проработка целесообразности создания питомников по производству устричной молоди в Приазовье. Срок реализации - 2030 год. Ответственный исполнитель - Росрыболовство, Минобрнауки России", - сообщается в документе.
Российских устриц сейчас выращивают на Черном море: на побережье Краснодарского края и в Крыму. Также диких моллюсков добывают на Дальнем Востоке. В 2023 году ученые из Севастополя впервые в России отработали технологию полного цикла выращивания устриц в экспериментальном питомнике.
Стейк из баранины - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Мяса и рыбы хватит на всех россиян, заявил член-корреспондент РАН
22 ноября 2025, 13:33
 
