В Уссурийске госпитализировали двух пострадавших при взрыве газа
В Уссурийске госпитализировали двух пострадавших при взрыве газа
Двое пострадавших при взрыве газа в Уссурийске мужчин госпитализированы, они находятся в сознании, сообщили РИА Новости в прокуратуре Приморья. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T10:25:00+03:00
