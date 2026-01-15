Рейтинг@Mail.ru
На Урале осудили экс-воспитателя детсада за нанесение побоев двухлеткам
16:04 15.01.2026 (обновлено: 16:06 15.01.2026)
На Урале осудили экс-воспитателя детсада за нанесение побоев двухлеткам
На Урале осудили экс-воспитателя детсада за нанесение побоев двухлеткам - РИА Новости, 15.01.2026
На Урале осудили экс-воспитателя детсада за нанесение побоев двухлеткам
Экс-воспитательница детского сада в Челябинске, которая била двухлетних воспитанников по лицу и голове, осуждена к исправительным работам условно, сообщило... РИА Новости, 15.01.2026
На Урале осудили экс-воспитателя детсада за нанесение побоев двухлеткам

На Урале экс-воспитателя детсада осудили условно за нанесение побоев двухлеткам

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Автомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 15 янв - РИА Новости. Экс-воспитательница детского сада в Челябинске, которая била двухлетних воспитанников по лицу и голове, осуждена к исправительным работам условно, сообщило региональное СУСК РФ.
По данным СУСК, с 9 января по 8 апреля 2025 года 37-летняя сотрудница детского сада в Тракторозаводском районе Челябинска ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию несовершеннолетних, грубо обращаясь с детьми в возрасте около двух лет.
Здание роддома № 1 Новокузнецка - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
В новокузнецком роддоме, где умерли младенцы, заменили персонал
Вчера, 14:09
Прокуратура региона уточняет, что воспитательница наносила побои (удары по лицу и голове) и совершала иные насильственные действия в отношении 7 воспитанников в присутствии других детей, которые были напуганы таким поведением.
"Приговором суда виновной назначено наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства условно, с испытательным сроком 1 год", - говорится в сообщении.
Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
После получения приговора прокуратура даст оценку его законности, отмечает надзорное ведомство.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Россия ищет ответы на трагедию в новокузнецком роддоме
08:00
 
