На Урале осудили экс-воспитателя детсада за нанесение побоев двухлеткам

ЧЕЛЯБИНСК, 15 янв - РИА Новости. Экс-воспитательница детского сада в Челябинске, которая била двухлетних воспитанников по лицу и голове, осуждена к исправительным работам условно, сообщило региональное СУСК РФ.

По данным СУСК, с 9 января по 8 апреля 2025 года 37-летняя сотрудница детского сада в Тракторозаводском районе Челябинска ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию несовершеннолетних, грубо обращаясь с детьми в возрасте около двух лет.

Прокуратура региона уточняет, что воспитательница наносила побои (удары по лицу и голове) и совершала иные насильственные действия в отношении 7 воспитанников в присутствии других детей, которые были напуганы таким поведением.

"Приговором суда виновной назначено наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства условно, с испытательным сроком 1 год", - говорится в сообщении.

Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).