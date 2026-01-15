https://ria.ru/20260115/ural-2068066776.html
Жителя Урала арестовали по делу об убийстве друга
Жителя Урала арестовали по делу об убийстве друга - РИА Новости, 15.01.2026
Жителя Урала арестовали по делу об убийстве друга
Кировский районный суд Екатеринбурга арестовал местного жителя Сергея Кота, обвиняемого в убийстве товарища, тело которого нашли с пакетом на голове в... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T14:35:00+03:00
2026-01-15T14:35:00+03:00
2026-01-15T14:35:00+03:00
происшествия
екатеринбург
урал
следственный комитет россии (ск рф)
кировский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007530808_0:289:3126:2047_1920x0_80_0_0_fc2a010acc22e33ebbd5f938e298c54b.jpg
https://ria.ru/20260115/sud-2068028591.html
https://ria.ru/20260115/sud-2068014660.html
екатеринбург
урал
кировский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007530808_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_243ab30d9a269f93948c9a43bded9798.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, урал, следственный комитет россии (ск рф), кировский район
Происшествия, Екатеринбург, Урал, Следственный комитет России (СК РФ), Кировский район
Жителя Урала арестовали по делу об убийстве друга
Жителя Урала арестован по делу об убийстве друга, найденного с пакетом на голове
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 янв – РИА Новости.
Кировский районный суд Екатеринбурга арестовал местного жителя Сергея Кота, обвиняемого в убийстве товарища, тело которого нашли с пакетом на голове в лесопарке, сообщила
пресс-служба инстанции.
"Мера пресечения Коту. Кировский районный суд Екатеринбурга
рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения Сергею Коту. Органами предварительного расследования он обвиняется в убийстве своего товарища, труп которого был обнаружен с пакетом на голове в Кировском районе
Екатеринбурга", – говорится в сообщении.
Уточняется, что фигурант заключен под стражу до 12 марта.
По информации регионального управления СК РФ
, тело мужчины, который с 6 января 2026 года числился как без вести пропавший, было обнаружено в районе Шарташского лесопарка. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, позднее подозреваемый был задержан.
По версии следствия, вечером 6 января 47-летний потерпевший пришел к 57-летнему фигуранту в квартиру дома по улице Тверитина в Екатеринбурге, гость стал распивать спиртное, которое принес с собой. Вскоре между ними началась ссора, и подозреваемый ударил гостя, в том числе по голове. От полученных повреждений тот скончался, его тело хозяин квартиры вывез на арендованной машине в лесопарк.
На тело мужчины случайно наткнулся прохожий 12 января в лесном массиве недалеко от остановочного комплекса "Развилки" на улице Высоцкого, уточняли журналистам в городском управлении МВД, оно было засыпано строительным мусором. Позднее фигурант признался в убийстве. Как выяснили полицейские, ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражи и причинение вреда здоровью, в том числе и тяжкого.