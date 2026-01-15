Рейтинг@Mail.ru
Жителя Урала арестовали по делу об убийстве друга
14:35 15.01.2026
Жителя Урала арестовали по делу об убийстве друга
Жителя Урала арестовали по делу об убийстве друга
Кировский районный суд Екатеринбурга арестовал местного жителя Сергея Кота, обвиняемого в убийстве товарища, тело которого нашли с пакетом на голове в... РИА Новости, 15.01.2026
Жителя Урала арестовали по делу об убийстве друга

Жителя Урала арестован по делу об убийстве друга, найденного с пакетом на голове

Во время суда
Во время суда. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 янв – РИА Новости. Кировский районный суд Екатеринбурга арестовал местного жителя Сергея Кота, обвиняемого в убийстве товарища, тело которого нашли с пакетом на голове в лесопарке, сообщила пресс-служба инстанции.
"Мера пресечения Коту. Кировский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения Сергею Коту. Органами предварительного расследования он обвиняется в убийстве своего товарища, труп которого был обнаружен с пакетом на голове в Кировском районе Екатеринбурга", – говорится в сообщении.
Уточняется, что фигурант заключен под стражу до 12 марта.
По информации регионального управления СК РФ, тело мужчины, который с 6 января 2026 года числился как без вести пропавший, было обнаружено в районе Шарташского лесопарка. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, позднее подозреваемый был задержан.
По версии следствия, вечером 6 января 47-летний потерпевший пришел к 57-летнему фигуранту в квартиру дома по улице Тверитина в Екатеринбурге, гость стал распивать спиртное, которое принес с собой. Вскоре между ними началась ссора, и подозреваемый ударил гостя, в том числе по голове. От полученных повреждений тот скончался, его тело хозяин квартиры вывез на арендованной машине в лесопарк.
На тело мужчины случайно наткнулся прохожий 12 января в лесном массиве недалеко от остановочного комплекса "Развилки" на улице Высоцкого, уточняли журналистам в городском управлении МВД, оно было засыпано строительным мусором. Позднее фигурант признался в убийстве. Как выяснили полицейские, ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражи и причинение вреда здоровью, в том числе и тяжкого.
