Жителя Урала арестовали по делу об убийстве друга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 янв – РИА Новости. Кировский районный суд Екатеринбурга арестовал местного жителя Сергея Кота, обвиняемого в убийстве товарища, тело которого нашли с пакетом на голове в лесопарке, Кировский районный суд Екатеринбурга арестовал местного жителя Сергея Кота, обвиняемого в убийстве товарища, тело которого нашли с пакетом на голове в лесопарке, сообщила пресс-служба инстанции.

"Мера пресечения Коту. Кировский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения Сергею Коту. Органами предварительного расследования он обвиняется в убийстве своего товарища, труп которого был обнаружен с пакетом на голове в Кировском районе Екатеринбурга", – говорится в сообщении.

Уточняется, что фигурант заключен под стражу до 12 марта.

По информации регионального управления СК РФ , тело мужчины, который с 6 января 2026 года числился как без вести пропавший, было обнаружено в районе Шарташского лесопарка. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, позднее подозреваемый был задержан.

По версии следствия, вечером 6 января 47-летний потерпевший пришел к 57-летнему фигуранту в квартиру дома по улице Тверитина в Екатеринбурге, гость стал распивать спиртное, которое принес с собой. Вскоре между ними началась ссора, и подозреваемый ударил гостя, в том числе по голове. От полученных повреждений тот скончался, его тело хозяин квартиры вывез на арендованной машине в лесопарк.