Рейтинг@Mail.ru
На Урале врачи удалили у мужчины опухоль весом более 60 килограммов - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
11:35 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/ural-2068010093.html
На Урале врачи удалили у мужчины опухоль весом более 60 килограммов
На Урале врачи удалили у мужчины опухоль весом более 60 килограммов - РИА Новости, 15.01.2026
На Урале врачи удалили у мужчины опухоль весом более 60 килограммов
Свердловские врачи удалили у мужчины опухоль весом более 60 килограммов, с которой он проходил почти 20 лет, сообщила пресс-служба регионального минздрава. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T11:35:00+03:00
2026-01-15T11:35:00+03:00
хорошие новости
урал
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068008579_0:201:641:562_1920x0_80_0_0_54bc82bcd5b46e659bcce458c52aa112.jpg
https://ria.ru/20251210/moskva-2061053489.html
https://ria.ru/20260112/hirurgi-2067312992.html
урал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068008579_0:83:641:564_1920x0_80_0_0_b5643eebea2e283783ca2eb39fd195bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
урал, общество
Хорошие новости, Урал, Общество
На Урале врачи удалили у мужчины опухоль весом более 60 килограммов

На Урале врачи удалили у мужчины опухоль весом более 60 кг, которая росла 20 лет

© Фото : Здоровье уральцев/TelegramВрачи Свердловского областного онкологического диспансера удалили у мужчины опухоль весом более 60 килограммов
Врачи Свердловского областного онкологического диспансера удалили у мужчины опухоль весом более 60 килограммов - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Фото : Здоровье уральцев/Telegram
Врачи Свердловского областного онкологического диспансера удалили у мужчины опухоль весом более 60 килограммов
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 янв – РИА Новости. Свердловские врачи удалили у мужчины опухоль весом более 60 килограммов, с которой он проходил почти 20 лет, сообщила пресс-служба регионального минздрава.
"Врачи Свердловского областного онкологического диспансера успешно удалили гигантскую опухоль весом более 60 килограммов у 50-летнего пациента. Живот мужчины рос около 20 лет, не вызывая подозрений на опасность для жизни", – говорится в сообщении.
В столичной больнице имени С. С. Юдина пациентке удалили огромную опухоль яичника - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В Москве врачи избавили пациентку от гигантской опухоли яичника
10 декабря 2025, 11:29
В силу своего объема опухоль давила на нижнюю полую вену, полностью сместила кишечник, мочевой пузырь и другие органы, заняв практически всю брюшную полость, уточнили в пресс-службе. За 30-летнюю практику онкологи медучреждения с таким не сталкивались, а операционная бригада из восьми профильных специалистов удаляла ее почти восемь часов.
Отмечается, что липосаркома – опухоль, развивающаяся из жировой ткани – коварна: поначалу растет медленно, не провоцируя симптомов, бить тревогу пациенты начинают, когда новообразование начинает сильно выделяться.
"Животик у меня стал расти в 33 года, до 50 лет он мне не мешал, я с ним тихонько бегал, сила была, в работе не мешал. После 50 лет стало тяжело. После обследования обнаружилась большая опухоль", – приводит ведомство слова самого пациента.
Команда медиков, принимавших участие в операции по удалению опухоли, в Миассе - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
В Миассе у женщины удалили опухоль размером с баскетбольный мяч
12 января, 09:28
 
Хорошие новостиУралОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала