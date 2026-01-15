На Урале врачи удалили у мужчины опухоль весом более 60 килограммов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 янв – РИА Новости. Свердловские врачи удалили у мужчины опухоль весом более 60 килограммов, с которой он проходил почти 20 лет, Свердловские врачи удалили у мужчины опухоль весом более 60 килограммов, с которой он проходил почти 20 лет, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

"Врачи Свердловского областного онкологического диспансера успешно удалили гигантскую опухоль весом более 60 килограммов у 50-летнего пациента. Живот мужчины рос около 20 лет, не вызывая подозрений на опасность для жизни", – говорится в сообщении.

В силу своего объема опухоль давила на нижнюю полую вену, полностью сместила кишечник, мочевой пузырь и другие органы, заняв практически всю брюшную полость, уточнили в пресс-службе. За 30-летнюю практику онкологи медучреждения с таким не сталкивались, а операционная бригада из восьми профильных специалистов удаляла ее почти восемь часов.

Отмечается, что липосаркома – опухоль, развивающаяся из жировой ткани – коварна: поначалу растет медленно, не провоцируя симптомов, бить тревогу пациенты начинают, когда новообразование начинает сильно выделяться.