https://ria.ru/20260115/ural-2068010093.html
На Урале врачи удалили у мужчины опухоль весом более 60 килограммов
На Урале врачи удалили у мужчины опухоль весом более 60 килограммов - РИА Новости, 15.01.2026
На Урале врачи удалили у мужчины опухоль весом более 60 килограммов
Свердловские врачи удалили у мужчины опухоль весом более 60 килограммов, с которой он проходил почти 20 лет, сообщила пресс-служба регионального минздрава. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T11:35:00+03:00
2026-01-15T11:35:00+03:00
2026-01-15T11:35:00+03:00
хорошие новости
урал
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068008579_0:201:641:562_1920x0_80_0_0_54bc82bcd5b46e659bcce458c52aa112.jpg
https://ria.ru/20251210/moskva-2061053489.html
https://ria.ru/20260112/hirurgi-2067312992.html
урал
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068008579_0:83:641:564_1920x0_80_0_0_b5643eebea2e283783ca2eb39fd195bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
урал, общество
Хорошие новости, Урал, Общество
На Урале врачи удалили у мужчины опухоль весом более 60 килограммов
На Урале врачи удалили у мужчины опухоль весом более 60 кг, которая росла 20 лет
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 янв – РИА Новости.
Свердловские врачи удалили у мужчины опухоль весом более 60 килограммов, с которой он проходил почти 20 лет, сообщила
пресс-служба регионального минздрава.
"Врачи Свердловского областного онкологического диспансера успешно удалили гигантскую опухоль весом более 60 килограммов у 50-летнего пациента. Живот мужчины рос около 20 лет, не вызывая подозрений на опасность для жизни", – говорится в сообщении.
В силу своего объема опухоль давила на нижнюю полую вену, полностью сместила кишечник, мочевой пузырь и другие органы, заняв практически всю брюшную полость, уточнили в пресс-службе. За 30-летнюю практику онкологи медучреждения с таким не сталкивались, а операционная бригада из восьми профильных специалистов удаляла ее почти восемь часов.
Отмечается, что липосаркома – опухоль, развивающаяся из жировой ткани – коварна: поначалу растет медленно, не провоцируя симптомов, бить тревогу пациенты начинают, когда новообразование начинает сильно выделяться.
"Животик у меня стал расти в 33 года, до 50 лет он мне не мешал, я с ним тихонько бегал, сила была, в работе не мешал. После 50 лет стало тяжело. После обследования обнаружилась большая опухоль", – приводит ведомство слова самого пациента.