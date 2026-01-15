Украина устанавливает мины на границе с Приднестровьем

Как утверждают в горсовете, указанные меры направлены исключительно на "сдерживание возможных угроз" и не касаются перемещения гражданских лиц. Жителей Хмельницкой и Винницкой областей призывают избегать перемещения в приграничной полосе и не приближаться к заминированным участкам, отмеченным соответствующими знаками.