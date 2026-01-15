Украина устанавливает мины на границе с Приднестровьем

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Украина устанавливает мины на границе с Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР), сообщил городской совет украинского Хмельницкого.
Хмельницкая область не имеет общей границы с ПМР, но с ней на юге граничит соседняя с Хмельницкой Винницкая область Украины.
"На территориях, граничащих с Приднестровским районом Молдавской Республики, проводятся инженерные работы по наращиванию защитных границ и осуществляется установка дополнительных минно-взрывных заграждений участков пограничной полосы в пределах Тульчинского и Могилев-Подольского районов (Винницкой области - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Хмельницкого городского совета в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Как утверждают в горсовете, указанные меры направлены исключительно на "сдерживание возможных угроз" и не касаются перемещения гражданских лиц. Жителей Хмельницкой и Винницкой областей призывают избегать перемещения в приграничной полосе и не приближаться к заминированным участкам, отмеченным соответствующими знаками.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
