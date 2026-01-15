https://ria.ru/20260115/ukraina-2068181706.html
СБУ готовила обвинения в адрес руководства НАБУ и САП, пишут СМИ
СБУ готовила обвинения в адрес руководства НАБУ и САП, пишут СМИ - РИА Новости, 15.01.2026
СБУ готовила обвинения в адрес руководства НАБУ и САП, пишут СМИ
Служба безопасности Украины (СБУ) готовилась предъявить официальные обвинения в адрес руководства Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T21:28:00+03:00
2026-01-15T21:28:00+03:00
2026-01-15T21:28:00+03:00
в мире
украина
василий малюк
владимир зеленский
александр клименко
служба безопасности украины
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a96b80d80108574b746c8a480b1ca1d9.jpg
https://ria.ru/20260115/ermak-2068140868.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d46007d08d8711b83c1cdc19db5d9ea0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, василий малюк, владимир зеленский, александр клименко, служба безопасности украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Украина, Василий Малюк, Владимир Зеленский, Александр Клименко, Служба безопасности Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
СБУ готовила обвинения в адрес руководства НАБУ и САП, пишут СМИ
СБУ готовилась предъявить обвинения в адрес руководства НАБУ и САП