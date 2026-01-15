Рейтинг@Mail.ru
СБУ готовила обвинения в адрес руководства НАБУ и САП, пишут СМИ
21:28 15.01.2026
СБУ готовила обвинения в адрес руководства НАБУ и САП, пишут СМИ
Служба безопасности Украины (СБУ) готовилась предъявить официальные обвинения в адрес руководства Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и... РИА Новости, 15.01.2026
СБУ готовила обвинения в адрес руководства НАБУ и САП, пишут СМИ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) готовилась предъявить официальные обвинения в адрес руководства Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"Главы САП (Александр Клименко -ред.) и НАБУ (Семен Кривонос -ред.) заявили, что им готовили подозрения другие правоохранительные органы, в частности СБУ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По данным "Страны.ua", источники ряда украинских изданий утверждали, что экс-глава СБУ Василий Малюк был уволен со своей должности именно из-за отказа предъявить обвинения главам НАБУ и САП по требованию Владимира Зеленского.
Владимир Зеленский 5 января подписал указ о назначении Евгения Хмары временно исполняющим обязанности главы СБУ вместо Василия Малюка. Последний тогда же заявил об уходе с должности.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
НАБУ ведет в отношении Ермака досудебное расследование, заявил депутат Рады
Вчера, 18:02
 
