Украина согласилась повысить налоги ради нового кредита, заявили в МВФ
Украина согласилась повысить налоги ради нового кредита, заявили в МВФ - РИА Новости, 15.01.2026
Украина согласилась повысить налоги ради нового кредита, заявили в МВФ
Правительство Украины согласилось повысить налоги ради получения очередного кредитного транша от Международного валютного фонда (МВФ), рассказала директор по... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T20:37:00+03:00
2026-01-15T20:37:00+03:00
2026-01-15T20:37:00+03:00
Украина согласилась повысить налоги ради нового кредита, заявили в МВФ
Козак: Киев согласился повысить налоги ради нового кредитного транша МВФ
ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Правительство Украины согласилось повысить налоги ради получения очередного кредитного транша от Международного валютного фонда (МВФ), рассказала директор по коммуникациям фонда Джули Козак.
"Власти согласились реализовать пакет важных макроэкономических мер… Необходимо расширить налоговую базу путем принятия законодательства о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы, устранения таможенных лазеек для потребительских товаров, а также возобновления и отмены льгот по НДС. Поэтому оперативные действия украинских властей по выполнению этих и других предварительных условий будут иметь решающее значение для сохранения темпов реформ и оказания помощи Украине
в получении финансирования для удовлетворения ее значительных потребностей", - сказала Козак на брифинге.
МВФ
26 ноября заявил о достижении предварительного соглашения на уровне экспертов о новой программе расширенного финансирования для Украины на сумму около 8,2 миллиарда долларов.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов и в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.
Ранее газета Guardian предупредила о риске банкротства Украины к весне в случае, если та не получит внешнее финансирование.