Польша передаст Украине до девяти истребителей МиГ-29

ВАРШАВА, 15 янв – РИА Новости. Польша передаст Украине очередную партию истребителей МиГ-29 в количестве до девяти самолетов, сообщил журналистам польский министр национальной обороны Павел Залевский.
По его словам, Польша "приняла решение о передаче истребителей Украине".
Он не назвал точное количество самолетов, которые получит Украина, отметив, что их "должно быть до девяти экземпляров".
Замминистра добавил, что в настоящее время ведутся технические переговоры с министерством обороны Украины, касающиеся, в основном, логистики, технического состояния машин и условий передачи.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.