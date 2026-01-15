Польша передаст Украине до девяти истребителей МиГ-29

ВАРШАВА, 15 янв – РИА Новости. Польша передаст Украине очередную партию истребителей МиГ-29 в количестве до девяти самолетов, сообщил журналистам польский министр национальной обороны Павел Залевский.

Замминистра добавил, что в настоящее время ведутся технические переговоры с министерством обороны Украины, касающиеся, в основном, логистики, технического состояния машин и условий передачи.