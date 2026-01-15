Рейтинг@Mail.ru
Польша передаст Украине до девяти истребителей МиГ-29 - РИА Новости, 15.01.2026
19:11 15.01.2026 (обновлено: 19:12 15.01.2026)
Польша передаст Украине до девяти истребителей МиГ-29
Польша передаст Украине до девяти истребителей МиГ-29
Министр обороны Залевский: Польша передаст Украине до девяти истребителей МиГ-29

CC BY 2.0 / Geoff Moore / МиГ-29
МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
CC BY 2.0 / Geoff Moore /
МиГ-29. Архивное фото
ВАРШАВА, 15 янв – РИА Новости. Польша передаст Украине очередную партию истребителей МиГ-29 в количестве до девяти самолетов, сообщил журналистам польский министр национальной обороны Павел Залевский.
По его словам, Польша "приняла решение о передаче истребителей Украине".
Михаил Федоров - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Признание министра обороны Украины вызвало переполох на Западе
Вчера, 15:02
Он не назвал точное количество самолетов, которые получит Украина, отметив, что их "должно быть до девяти экземпляров".
Замминистра добавил, что в настоящее время ведутся технические переговоры с министерством обороны Украины, касающиеся, в основном, логистики, технического состояния машин и условий передачи.
Это не первая партия МиГ-29, которую Польша передает Украине. Еще в 2023 году Варшава поставила 14 истребителей этого типа совместно со Словакией.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В Польше забили тревогу из-за произошедшего после ударов России по Украине
Вчера, 09:07
 
