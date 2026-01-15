В Харькове сообщили о разрушении крупного объекта энергетики

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В Харькове уничтожен объект критической инфраструктуры, сообщил мэр Игорь Терехов.
«
"(Разрушен. — Прим. ред.) крупный объект критической энергетической инфраструктуры", — написал он в Telegram-канале.
По его словам, на месте работают аварийные службы и профильные специалисты.
Ранее издание "Страна.ua" сообщало о взрывах в городе.
Накануне Владимир Зеленский заявил о намерении ввести на Украине режим ЧС в энергетике из-за серьезных перебоев в электроснабжении.
Массовые многочасовые отключения света начались на Украине в октябре из-за неисправностей в энергетических сетях и коммунальных системах. В стране также повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за этого их возможности производить электроэнергию значительно снизились. При этом потребности жителей остались на прежнем уровне.
По данным сервиса Google Trends, одним из самых популярных запросов на Украине в 2025 году оставался "график отключения света".