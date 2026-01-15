Рейтинг@Mail.ru
В Харькове сообщили о разрушении крупного объекта энергетики
18:44 15.01.2026 (обновлено: 19:35 15.01.2026)
В Харькове сообщили о разрушении крупного объекта энергетики
В Харькове сообщили о разрушении крупного объекта энергетики - РИА Новости, 15.01.2026
В Харькове сообщили о разрушении крупного объекта энергетики
В Харькове уничтожен объект критической инфраструктуры, сообщил мэр Игорь Терехов. РИА Новости, 15.01.2026
В Харькове сообщили о разрушении крупного объекта энергетики

В Харькове разрушили крупный объект критической энергетической инфраструктуры

Пожар на объекте эенегретической инфраструктуры в Харькове, Украина
Пожар на объекте эенегретической инфраструктуры в Харькове, Украина
© AP Photo / Yevhen Titov
Пожар на объекте эенегретической инфраструктуры в Харькове, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В Харькове уничтожен объект критической инфраструктуры, сообщил мэр Игорь Терехов.
"(Разрушен. — Прим. ред.) крупный объект критической энергетической инфраструктуры", — написал он в Telegram-канале.

Военнослужащие ВСУ
На Западе выступили с серьезным предупреждением из-за Украины
Вчера, 12:13
По его словам, на месте работают аварийные службы и профильные специалисты.
Ранее издание "Страна.ua" сообщало о взрывах в городе.
Накануне Владимир Зеленский заявил о намерении ввести на Украине режим ЧС в энергетике из-за серьезных перебоев в электроснабжении.
Массовые многочасовые отключения света начались на Украине в октябре из-за неисправностей в энергетических сетях и коммунальных системах. В стране также повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за этого их возможности производить электроэнергию значительно снизились. При этом потребности жителей остались на прежнем уровне.
По данным сервиса Google Trends, одним из самых популярных запросов на Украине в 2025 году оставался "график отключения света".
Михаил Федоров
Признание министра обороны Украины вызвало переполох на Западе
Вчера, 15:02
 
