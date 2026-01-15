Рейтинг@Mail.ru
Албания будет финансировать поставки оружия Украине
18:19 15.01.2026
Албания будет финансировать поставки оружия Украине
Албания будет финансировать поставки оружия Украине

Албания присоединилась к программе финансирования поставок оружия Украине PURL

Киев. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Албания присоединилась к программе PURL, в рамках которой страны-участницы закупают вооружение для Киева из американских запасов, сообщает в четверг украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на албанского министра иностранных дел Элису Спиропали.
"Министр иностранных дел Албании также анонсировала участие страны в программе PURL в 2026 году", - говорится в сообщении на сайте телеканала.
Инициатива PURL, созданная США и НАТО, не предусматривает оказания Штатами прямой военной помощи Украине. Она предполагает, что американское оружие для Киева закупают европейские страны.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
