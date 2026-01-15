https://ria.ru/20260115/ukraina-2068147912.html
Албания будет финансировать поставки оружия Украине
Албания будет финансировать поставки оружия Украине - РИА Новости, 15.01.2026
Албания будет финансировать поставки оружия Украине
Албания присоединилась к программе PURL, в рамках которой страны-участницы закупают вооружение для Киева из американских запасов, сообщает в четверг украинский... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T18:19:00+03:00
2026-01-15T18:19:00+03:00
2026-01-15T18:19:00+03:00
в мире
украина
россия
албания
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067888317_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3782038aeb7a3b9c8bdf2a09399944bb.jpg
https://ria.ru/20260115/cnn-2068073635.html
https://ria.ru/20260115/evropa-2067952123.html
украина
россия
албания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067888317_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_69dbfaf8ebe4b9d774b17eea5529e165.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, албания, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Албания, Сергей Лавров, НАТО
Албания будет финансировать поставки оружия Украине
Албания присоединилась к программе финансирования поставок оружия Украине PURL