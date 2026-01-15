"И в этом самом комментарии вскрылись чудовищные, вопиющие факты нарушения прав несовершеннолетних и пренебрежения ими со стороны киевского режима. Пренебрежение детскими правами, да и вообще детьми. Оказывается, турецкая сторона уведомляла министерство иностранных дел Украины о ненадлежащем обращении с детьми, но эти сигналы не были должным образом учтены", - подчеркнула Захарова.

По данным украинских СМИ, на проект для сирот выделили около 10 миллионов долларов, часть средств пришла от украинцев в качестве пожертвований. Участники программы рассказывали, что представители украинского посольства принуждали их к съемкам видео по заказу с песнями и танцами, а за отказ забирали у детей телефоны и ограничивали их в питании. Одной из девочек заявили, что она обязана сниматься в пропагандистских видео, поскольку за нее "заплачены деньги".