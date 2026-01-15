Международные организации молчат о преступлениях Киева, заявила Захарова

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Международные специализированные структуры молчат о преступлениях Киева в адрес несовершеннолетних, но при этом голословно обвиняют Россию в якобы похищении и депортации украинских детей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Показательна тишина в рядах международных специализированных структур, числу их нет конца. Посмотрите, какое количество инстанций, НКО, всяких комитетов и комиссий, групп и так далее развелось. Молчит и международная коалиция за возвращение украинских детей, а вот же тема для нее: поговорить, обсудить, провести расследование. Они же все хором, и по одиночке, и как угодно голословно обвиняют Россию в некоем похищении и депортации украинских детей, но стыдливо молчат, когда вскрывают факты, вот такие вопиющие издевательства над несовершеннолетними при попустительстве киевского режима и лично Елены Зеленской", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Она напомнила, что уполномоченный Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец был вынужден дать официальный комментарий на этот счет.
"И в этом самом комментарии вскрылись чудовищные, вопиющие факты нарушения прав несовершеннолетних и пренебрежения ими со стороны киевского режима. Пренебрежение детскими правами, да и вообще детьми. Оказывается, турецкая сторона уведомляла министерство иностранных дел Украины о ненадлежащем обращении с детьми, но эти сигналы не были должным образом учтены", - подчеркнула Захарова.
В начале декабря украинские СМИ рассказали о скандале, связанном с программой Зеленской по вывозу украинских сирот в Турцию после того, как две девочки-подростка вернулись на Украину беременными.
По данным украинских СМИ, на проект для сирот выделили около 10 миллионов долларов, часть средств пришла от украинцев в качестве пожертвований. Участники программы рассказывали, что представители украинского посольства принуждали их к съемкам видео по заказу с песнями и танцами, а за отказ забирали у детей телефоны и ограничивали их в питании. Одной из девочек заявили, что она обязана сниматься в пропагандистских видео, поскольку за нее "заплачены деньги".
