Рейтинг@Mail.ru
Международные организации молчат о преступлениях Киева, заявила Захарова - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:29 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/ukraina-2068131674.html
Международные организации молчат о преступлениях Киева, заявила Захарова
Международные организации молчат о преступлениях Киева, заявила Захарова - РИА Новости, 15.01.2026
Международные организации молчат о преступлениях Киева, заявила Захарова
Международные специализированные структуры молчат о преступлениях Киева в адрес несовершеннолетних, но при этом голословно обвиняют Россию в якобы похищении и... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T17:29:00+03:00
2026-01-15T17:29:00+03:00
в мире
россия
украина
киев
мария захарова
елена зеленская
дмитрий лубинец
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577675666_0:109:3060:1830_1920x0_80_0_0_13cca53cad3fc6a9e86da5722cde435e.jpg
https://ria.ru/20251002/deti-2045827143.html
https://ria.ru/20250604/kiev-2020858704.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577675666_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_968e4dde2b91171a935bcfc2c003c16c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, мария захарова, елена зеленская, дмитрий лубинец, верховная рада украины
В мире, Россия, Украина, Киев, Мария Захарова, Елена Зеленская, Дмитрий Лубинец, Верховная Рада Украины
Международные организации молчат о преступлениях Киева, заявила Захарова

Захарова: международные структуры молчат о преступлениях Киева в адрес детей

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Международные специализированные структуры молчат о преступлениях Киева в адрес несовершеннолетних, но при этом голословно обвиняют Россию в якобы похищении и депортации украинских детей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Показательна тишина в рядах международных специализированных структур, числу их нет конца. Посмотрите, какое количество инстанций, НКО, всяких комитетов и комиссий, групп и так далее развелось. Молчит и международная коалиция за возвращение украинских детей, а вот же тема для нее: поговорить, обсудить, провести расследование. Они же все хором, и по одиночке, и как угодно голословно обвиняют Россию в некоем похищении и депортации украинских детей, но стыдливо молчат, когда вскрывают факты, вот такие вопиющие издевательства над несовершеннолетними при попустительстве киевского режима и лично Елены Зеленской", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Зеленский разыгрывает "детскую карту", заявила Захарова
2 октября 2025, 12:48
Она напомнила, что уполномоченный Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец был вынужден дать официальный комментарий на этот счет.
"И в этом самом комментарии вскрылись чудовищные, вопиющие факты нарушения прав несовершеннолетних и пренебрежения ими со стороны киевского режима. Пренебрежение детскими правами, да и вообще детьми. Оказывается, турецкая сторона уведомляла министерство иностранных дел Украины о ненадлежащем обращении с детьми, но эти сигналы не были должным образом учтены", - подчеркнула Захарова.
В начале декабря украинские СМИ рассказали о скандале, связанном с программой Зеленской по вывозу украинских сирот в Турцию после того, как две девочки-подростка вернулись на Украину беременными.
По данным украинских СМИ, на проект для сирот выделили около 10 миллионов долларов, часть средств пришла от украинцев в качестве пожертвований. Участники программы рассказывали, что представители украинского посольства принуждали их к съемкам видео по заказу с песнями и танцами, а за отказ забирали у детей телефоны и ограничивали их в питании. Одной из девочек заявили, что она обязана сниматься в пропагандистских видео, поскольку за нее "заплачены деньги".
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Киев соврал о 20 тысячах похищенных детей, заявила Захарова
4 июня 2025, 14:19
 
В миреРоссияУкраинаКиевМария ЗахароваЕлена ЗеленскаяДмитрий ЛубинецВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала