Франция предоставляет Киеву две трети разведданных, заявил Макрон

ПАРИЖ, 15 янв - РИА Новости. Франция предоставляет Украине две трети разведданных, заявил в четверг президент страны Эммануэль Макрон.
В 2025 году США временно приостанавливали обмен разведданными с Украиной.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
