Рейтинг@Mail.ru
Франция предоставляет Киеву две трети разведданных, заявил Макрон - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:11 15.01.2026 (обновлено: 17:33 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/ukraina-2068121324.html
Франция предоставляет Киеву две трети разведданных, заявил Макрон
Франция предоставляет Киеву две трети разведданных, заявил Макрон - РИА Новости, 15.01.2026
Франция предоставляет Киеву две трети разведданных, заявил Макрон
Франция предоставляет Украине две трети разведданных, заявил в четверг президент страны Эммануэль Макрон. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T17:11:00+03:00
2026-01-15T17:33:00+03:00
в мире
украина
россия
эммануэль макрон
сергей лавров
нато
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068132919_442:290:2954:1703_1920x0_80_0_0_59a747c88beeb0f6cebe0891aa36b79e.jpg
https://ria.ru/20260115/ssha-2067907726.html
https://ria.ru/20260115/evropa-2067952123.html
украина
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068132919_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a635d2c4c23a33323f30c9d666621576.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, эммануэль макрон, сергей лавров, нато, франция
В мире, Украина, Россия, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, НАТО, Франция
Франция предоставляет Киеву две трети разведданных, заявил Макрон

Макрон: Франция предоставляет Украине две трети разведданных

© REUTERS / Philippe MagoniПрезидент Франции Эммануэль Макрон произносит речь во время визита на военную авиабазу Истр на юге Франции. 15 января 2026
Президент Франции Эммануэль Макрон произносит речь во время визита на военную авиабазу Истр на юге Франции. 15 января 2026 - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© REUTERS / Philippe Magoni
Президент Франции Эммануэль Макрон произносит речь во время визита на военную авиабазу Истр на юге Франции. 15 января 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 15 янв - РИА Новости. Франция предоставляет Украине две трети разведданных, заявил в четверг президент страны Эммануэль Макрон.
"Там, где год назад Украина в подавляющем большинстве чрезвычайно зависела от возможностей разведки США, сегодня две трети (этих возможностей – ред.) обеспечиваются Францией", - сказал он, выступая перед военнослужащими. Трансляцию вел Елисейский дворец в соцсети X.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
США заплатят Украине два процента стоимости ее богатств
08:00
В 2025 году США временно приостанавливали обмен разведданными с Украиной.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Пост воздушного наблюдения 25-й армии группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
"Все они погибнут". В США раскрыли план Запада на Украине
03:14
 
В миреУкраинаРоссияЭммануэль МакронСергей ЛавровНАТОФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала