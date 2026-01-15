Рейтинг@Mail.ru
Захарова: Европа не готова обсуждать урегулирование конфликта на Украине - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:08 15.01.2026 (обновлено: 17:27 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/ukraina-2068120378.html
Захарова: Европа не готова обсуждать урегулирование конфликта на Украине
Захарова: Европа не готова обсуждать урегулирование конфликта на Украине - РИА Новости, 15.01.2026
Захарова: Европа не готова обсуждать урегулирование конфликта на Украине
Европейские лидеры настроены на торпедирование мирных инициатив России и США применительно к украинскому кризису, а не на поиск мирного решения, заявила... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T17:08:00+03:00
2026-01-15T17:27:00+03:00
россия
европа
украина
в мире
специальная военная операция на украине
мария захарова
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955847660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eebe3d08ffbb34de8b4d77573d252856.jpg
россия
европа
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955847660_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f1855cf772fe87216cbc0ba6a4dc7c77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, украина, в мире, мария захарова, мирный план сша по украине
Россия, Европа, Украина, В мире, Специальная военная операция на Украине, Мария Захарова, Мирный план США по Украине
Захарова: Европа не готова обсуждать урегулирование конфликта на Украине

Захарова: Европа настроена торпедировать инициативы РФ и США, а не идти к миру

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Европейские лидеры настроены на торпедирование мирных инициатив России и США применительно к украинскому кризису, а не на поиск мирного решения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Европейские лидеры не только не готовы обсуждать причины и возможности урегулирования украинского кризиса, но неизменно настроены на торпедирование любых российских и американских инициатив по поиску мирных путей разрешения конфликта, на раскручивание русофобии, на дальнейшую эскалацию", - сказала она на брифинге для СМИ.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЕвропаУкраинаВ миреМария ЗахароваМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала