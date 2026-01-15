https://ria.ru/20260115/ukraina-2068120378.html
Захарова: Европа не готова обсуждать урегулирование конфликта на Украине
Захарова: Европа не готова обсуждать урегулирование конфликта на Украине - РИА Новости, 15.01.2026
Захарова: Европа не готова обсуждать урегулирование конфликта на Украине
Европейские лидеры настроены на торпедирование мирных инициатив России и США применительно к украинскому кризису, а не на поиск мирного решения, заявила... РИА Новости, 15.01.2026
россия
европа
украина
в мире
специальная военная операция на украине
мария захарова
мирный план сша по украине
россия
европа
украина
Захарова: Европа не готова обсуждать урегулирование конфликта на Украине
Захарова: Европа настроена торпедировать инициативы РФ и США, а не идти к миру