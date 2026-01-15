Рейтинг@Mail.ru
Захарова предостерегла Киев от использования британских ракет
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:14 15.01.2026 (обновлено: 16:30 15.01.2026)
Захарова предостерегла Киев от использования британских ракет
Захарова предостерегла Киев от использования британских ракет
Возможное использование Киевом британских ракетных вооружений для ударов вглубь территории России лишь приближает момент, когда Лондон будет объявлен стороной... РИА Новости, 15.01.2026
Захарова предостерегла Киев от использования британских ракет

Захарова предостерегла Киев от использования британских ракет против России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Возможное использование Киевом британских ракетных вооружений для ударов вглубь территории России лишь приближает момент, когда Лондон будет объявлен стороной конфликта со всеми вытекающими последствиями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Одиннадцатого января все тот же (глава минобороны Британии - ред.) Джон Хили в контексте противодействия некой российской агрессии объявил о разработке британцами для нужд ВСУ новых высокоточных баллистических ракет Nightfall с дальностью поражения более 500 километров, устойчивых к воздействию РЭБ. В этой связи хотели бы отметить, что возможное использование киевским режимом таких и любых других ракетных вооружений вглубь территории России лишь приближает момент, когда Лондон будет объявлен непосредственной стороной конфликта со всеми вытекающими из этого мерами ответного противодействия", - сказала Захарова в ходе брифинга в четверг.
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
"Достигать Москвы". В Британии узнали о новом оружии для Киева
11 января, 16:16
 
Специальная военная операция на УкраинеЛондонРоссияКиевВ миреМария ЗахароваДжон ХилиВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
