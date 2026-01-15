Захарова предостерегла Киев от использования британских ракет

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Возможное использование Киевом британских ракетных вооружений для ударов вглубь территории России лишь приближает момент, когда Лондон будет объявлен стороной конфликта со всеми вытекающими последствиями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Одиннадцатого января все тот же (глава минобороны Британии - ред.) Джон Хили в контексте противодействия некой российской агрессии объявил о разработке британцами для нужд ВСУ новых высокоточных баллистических ракет Nightfall с дальностью поражения более 500 километров, устойчивых к воздействию РЭБ. В этой связи хотели бы отметить, что возможное использование киевским режимом таких и любых других ракетных вооружений вглубь территории России лишь приближает момент, когда Лондон будет объявлен непосредственной стороной конфликта со всеми вытекающими из этого мерами ответного противодействия", - сказала Захарова в ходе брифинга в четверг.
