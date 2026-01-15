Захарова назвала иностранных военных на Украине законными целями ВС России

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Любые иностранные военные контингенты на Украине рассматриваются как законные цели для ударов Вооруженных Сил России, и "многонациональные силы" не являются исключением, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Любые иностранные контингенты на Украине будут рассматриваться как законной цели для Вооружённых сил Российской Федерации. Британская составляющая не станет исключением", - сказала она в ходе брифинга.
В начале января в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. В ней приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Украины, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.