Комендантский час на Украине нигде не отменяют, заявил вице-премьер

© AP Photo / Andrew Kravchenko Люди на улице в Киеве во время отключения электроэнергии

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Комендантский час на территории Украины нигде не отменяют и не пересматривают, однако власти могут вводить локальные исключения, заявил украинский вице-премьер по восстановлению, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что комендантский час в отдельных населенных пунктах на Украине может быть отменен из-за чрезвычайной ситуации в энергетике.

"Объявляю: режим комендантского часа не отменяется и не пересматривается", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Кулебы.

Однако он уточнил, что Киев должен следовать гибко в случае длительных отключений тепла или электроэнергии, например, власти могут вводить временные локальные исключения. "Такие решения могут приниматься исключительно при участии военного командования... Никаких самовольных решений на местах быть не может", - добавил Кулеба

Ранее Зеленский сообщал, что на Украине будет введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике из-за серьезных перебоев в электроснабжении.

Комендантский час на Украине начали вводить после февраля 2022 года. Сейчас он действует в большинстве регионов страны. Время его действия устанавливают местные власти.

Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.