Комендантский час на Украине нигде не отменяют, заявил вице-премьер

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Комендантский час на территории Украины нигде не отменяют и не пересматривают, однако власти могут вводить локальные исключения, заявил украинский вице-премьер по восстановлению, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что комендантский час в отдельных населенных пунктах на Украине может быть отменен из-за чрезвычайной ситуации в энергетике.
"Объявляю: режим комендантского часа не отменяется и не пересматривается", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Кулебы.
Однако он уточнил, что Киев должен следовать гибко в случае длительных отключений тепла или электроэнергии, например, власти могут вводить временные локальные исключения. "Такие решения могут приниматься исключительно при участии военного командования... Никаких самовольных решений на местах быть не может", - добавил Кулеба.
Ранее Зеленский сообщал, что на Украине будет введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике из-за серьезных перебоев в электроснабжении.
Комендантский час на Украине начали вводить после февраля 2022 года. Сейчас он действует в большинстве регионов страны. Время его действия устанавливают местные власти.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Ранее бывший министр энергетики Украины Юрий Продан заявлял, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей. Он призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами. В конце декабря 2025 года гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко сообщал, что Украина столкнулась с беспрецедентным энергетическим кризисом, эта зима может стать самой тяжелой для жителей страны за последние годы.