НАБУ направило в суд дело против экс-министра аграрной политики

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Дело против подозреваемого в завладении государственными землями бывшего министра аграрной политики Украины Николая Сольского направлено в суд, сообщило украинское издание "Зеркало недели".
"НАБУ и САП направили в суд дело в отношении экс-министра аграрной политики Николая Сольского, которого подозревают в завладении государственной землей в Сумской области. Экс-министра и его сообщников обвиняют в завладении 2,5 тысячи гектаров государственных земель", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 23 апреля 2024 года заявило, что раскрыло схему по завладению государственными землями на 7,3 миллиона долларов, утверждалось, что среди участников махинации есть министр, бывший глава аграрного комитета Верховной рады. Название министерства и имя его руководителя НАБУ не называло, но, по версии ряда украинских СМИ, речь идет о министре аграрной политики Николае Сольском. Позже он был уволен с поста главы ведомства.