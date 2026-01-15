Рейтинг@Mail.ru
НАБУ направило в суд дело против экс-министра аграрной политики
14:23 15.01.2026
НАБУ направило в суд дело против экс-министра аграрной политики
НАБУ направило в суд дело против экс-министра аграрной политики - РИА Новости, 15.01.2026
НАБУ направило в суд дело против экс-министра аграрной политики
Дело против подозреваемого в завладении государственными землями бывшего министра аграрной политики Украины Николая Сольского направлено в суд, сообщило... РИА Новости, 15.01.2026
в мире, украина, сумская область, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины
В мире, Украина, Сумская область, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины
НАБУ направило в суд дело против экс-министра аграрной политики

Дело экс-министра аграрной политики Украины Сольского направили в суд

© Фото : Министерство аграрной политики и продовольствия УкраиныМинистр аграрной политики Украины Николай Сольский
Министр аграрной политики Украины Николай Сольский - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Фото : Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Министр аграрной политики Украины Николай Сольский. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Дело против подозреваемого в завладении государственными землями бывшего министра аграрной политики Украины Николая Сольского направлено в суд, сообщило украинское издание "Зеркало недели".
"НАБУ и САП направили в суд дело в отношении экс-министра аграрной политики Николая Сольского, которого подозревают в завладении государственной землей в Сумской области. Экс-министра и его сообщников обвиняют в завладении 2,5 тысячи гектаров государственных земель", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 23 апреля 2024 года заявило, что раскрыло схему по завладению государственными землями на 7,3 миллиона долларов, утверждалось, что среди участников махинации есть министр, бывший глава аграрного комитета Верховной рады. Название министерства и имя его руководителя НАБУ не называло, но, по версии ряда украинских СМИ, речь идет о министре аграрной политики Николае Сольском. Позже он был уволен с поста главы ведомства.
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
На Украине сделали предупреждение Зеленскому после скандала с Тимошенко
В миреУкраинаСумская областьНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада Украины
 
 
