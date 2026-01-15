Рада не внесла на рассмотрение проект, предусмотренный меморандумом с МВФ

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Украинский парламент провалил голосование за внесение на рассмотрение законопроекта "о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы", предусмотренного меморандумом с Международным валютным фондом (МВФ), сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.
"Вот результат по включению законопроекта "О цифровых платформах" - это prior action МВФ", - написал Железняк в своем Telegram-канале, опубликовав фото результатов голосования, по которому документ не был внес в повестку дня для рассмотрения.
В пояснительной записке к законопроекту, опубликованной на сайте Рады указано, что документ является "международным обязательством Украины согласно меморандуму между Украиной и МВФ об экономической и финансовой политике".
По информации украинского издания Новости.LIVE, в парламенте таже не хватило голосов для того, чтобы включить в повестку дня заседания два законопроекта в рамках программы Ukraine Facility для получения финансовой помощи от ЕС.
"Один из них касается модернизации системы отопления. В частности, речь шла об обязательной установке индивидуальных тепловых пунктов в жилых домах и других зданиях, подключенных к централизованным сетям. Другой документ предлагал изменить ряд законов для того, чтобы улучшить управление государственным и коммунальным имуществом и стимулировать экономический рост после войны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
В конце декабря Железняк сообщил, что Украина в 2025 году лишилась 4,2 миллиарда долларов внешнего финансирования из-за невыполненных требований ЕС по реформам.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
Киев пытается закрывать "дыры" в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры всё чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.