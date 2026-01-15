Рада не внесла на рассмотрение проект, предусмотренный меморандумом с МВФ

"Один из них касается модернизации системы отопления. В частности, речь шла об обязательной установке индивидуальных тепловых пунктов в жилых домах и других зданиях, подключенных к централизованным сетям. Другой документ предлагал изменить ряд законов для того, чтобы улучшить управление государственным и коммунальным имуществом и стимулировать экономический рост после войны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.